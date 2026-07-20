謝安琪謝女兒Kakaball舞蹈比賽獲世界第三：你們真的夢想成真了

歌手謝安琪（Kay）與張繼聰育有一對子女，2017年誕下細女張靖（Kakaball），她完美遺傳了父母的表演天分，性格活潑開朗，深受網民喜愛。Kakaball自小充滿表演慾，她曾在幼稚園畢業禮上跳 Anson Lo 的《Megahit》，表現令人眼前一亮，之後她亦參加過不少的舞蹈比賽，最近Kakaball更走上世界舞台，Kay在社交平台寫下：「從香港，走到世界的舞台！Kakaball同一班隊友一齊創造了香港首個World of Dance Top 3，能夠踏上全球頂尖總決賽的舞台，感動與激動真的難以言喻。」

Kakaball自小充滿表演慾。(ig@kaytse)

Kakaball舞蹈比賽獲世界第三

Kay更在社文平台分享了Kakaball去比賽的照片，可以見到她的擺拍十分有型。Kay分享了看著女兒獲獎的感受：「宣布獲得全球第三名佳績的那一刻，我們興奮與激動得真有點情緒崩潰。所有的汗水與艱辛，在這一刻都變得無比值得，你們真的夢想成真了。而這一份榮譽、這個不可能的任務，除了是小朋友的努力，也是Danie老師的才華和心血，更加是家長們全心的支持和熱血，衷心感激我們有這麼優秀的一班好夥伴。」

Kakaball舞蹈比賽獲世界第三。(ig@kaytse)

Kakaball真情流露

Kay亦描述了Kakaball當時得知自己獲獎時的反應，小朋友的情感是最真實的，她表示Kakaball當時真情流露：「Kakaball一聽到自己贏到第三名，立即嘩啦嘩啦的哭出來！事後她悄悄跟我說：『因為之前花了好多好多努力準備，每次都想跳得比上一次更好，知道贏了季軍，好開心自己能夠實現了目標。』看到你這份追求進步的決心，我真的很感動。」

Kay亦描述了Kakaball當時得知自己獲獎時的反應。(ig@kaytse)

Kay最後更表示會一直陪伴女兒去任何一個舞台，可見母愛的偉大：「Kakaball，未來的日子，無論你想踏上哪一個舞台，媽媽都一定會盡最大努力，一直陪伴你、支持你。」

Kay最後更表示會一直陪伴女兒去任何一個舞台。(ig@kaytse)

Kakaball自小充滿表演慾。(ig@kaytse)

Kakaball跳舞好叻。(ig@kaytse)