張佳添送樂易玲白鳳丸頭貼頭合照再傳緋聞　爆海兒男友唔止一個？

資深音樂製作人張佳添與TVB高層樂易玲（樂小姐）曾傳出緋聞。當時張佳添公開大讚樂易玲是「TVB女神」，但隨後被拍到與藝人甄采浠（前名甄詠珊）在商場親密逛街。不過早前張佳添出席樂小姐生日派對時，又被發現二人頭貼頭合照，態度親暱。他昨晚（19日）出席「中年好聲音1 - 100強聚舊會」活動時，親自回應事件。

張佳添再次否認與樂易玲的緋聞。（陳釗 攝）

積極否認與樂易玲緋聞

張佳添受訪時，被問到與樂小姐如此親暱怕不拍又傳緋聞？他笑言對當晚情景已印象模糊：「我唔記得了，當晚每個人都玩到High曬！我諗同佢頭貼頭嘅唔止我一個。但我哋真係好Friend，頭貼頭都無問題㗎。」問到二人有沒有發展機會？張佳添則斬釘截鐵地表示：「我喺Facebook都講過，謠言止於智者，我哋真係好好嘅朋友！」而當晚樂小姐生日，張佳添則送上了「白鳳丸」作為賀禮，直言因為對方經常工作忙碌、身體疲累，送白鳳丸可以幫她補充體力、保持健康。

早前張佳添出席樂小姐生日派對時，又被發現頭貼頭態度親暱，但他強調二人只是好朋友。（IG圖片）

笑稱海兒男朋友唔止一個？

除了自身緋聞，提到另一位《中年好聲音》評審海兒早前被雜誌踢爆有男朋友，張佳添日前剛巧與海兒一同到佛山觀看肥媽與黑妹的演唱會。問到期間有沒有趁機八卦對方的感情事？張佳添指兩人平時私下只會聊家常，不會涉及深入的私人事，但他隨即發揮幽默本色，笑稱：「我哋向來都覺得佢無可能無男朋友，甚至可能不止一個！呢個究竟係咪煙幕呢？我都唔知喎。」由於張佳添經常被傳媒拍到，記者開玩笑問他會否順便傳授海兒一兩招應付傳媒？張佳添聽後笑著附和：「都好喎！」

張佳添日前與海兒去佛山看肥媽與黑妹演唱會。（IG圖片）

《中年好聲音》暫停是好事

此外，對於《中年好聲音》完成今屆後，會暫停。張佳添直言，節目未來再開的機會很大，但現階段暫停絕對是好事：「我覺得唔好接住不停咁做，應該讓大家休息一下，消化一下前四屆嘅精英。可能過半年左右再嚟，我都會好掛住呢個節目。」他亦透露自己私下工作已排滿，並沒有因為節目暫停而放假，除了教學和製作外，下月更會為由其律師朋友發起、聯同涂家堯演繹的慈善新歌拍攝MV。