余文樂離婚丨與王棠云結束9年婚姻　回顧昔日情場浪子多段情史

現年44歲的香港男星余文樂今日7月20日於社交平台發布震撼彈，正式宣布與台灣「皮帶大王」千金王棠云結束自2017年12月開始的婚姻關係。余文樂在聲明中坦言，雙方已達成共識，尊重並祝福彼此的人生選擇，同時由衷感謝對方作為媽媽與妻子為家庭所付出的一切，並強調「往後我們永遠是家人」。

余文樂震撼發文宣佈離婚。（IG@lok666）

回顧兩人的婚姻歷程，他們於2017年12月5日舉行浪漫婚禮，婚後共同育有一對可愛子女，分別是現年8歲的長子余初見（Cody）及5歲的幼女余初心（Celest）。雖然近年兩人頻傳婚變，甚至曾因清空社交平台照片而引發外界揣測，但如今宣布和平分開，依然承諾將繼續以家人的身份守護孩子。

余文樂在2017年與台灣女星王棠云結婚後育有一仔一女。（微博@余文樂）

初戀唐詩詠 曾因盧巧音姊弟戀受挫

作為昔日演藝圈的「情場浪子」，余文樂在步入婚姻前的多段圈內戀情均轟動一時。他在入行初期，因拍攝香港電台劇集《青春@Y2K》與唐詩詠相識相戀，譜出一段短暫而青澀的初戀。其後，他與女歌手盧巧音展開的一段姊弟戀備受外界關注，可惜兩人分手後，余文樂不幸被外界貼上「負心漢」的標籤，這份排山倒海的輿論壓力曾令他感到無比委屈與沮喪，甚至一度動過退出娛樂圈的念頭。

傳聞盧巧音與余文樂分手後十分不捨，還作歌曲《好心分手》。（Spotify截圖）

與黃伊汶、吳雨霏未能開花結果

在揮別早期的戀情後，余文樂的感情生活依舊是傳媒關注的焦點。他隨後與黃伊汶相戀，兩人展開5年戀愛長跑，可惜最終因彼此在事業衝刺與渴望安定生活的時間點上未能同步，無奈協議分手。此後，余文樂與香港實力派歌手吳雨霏（Kary）亦有過一段高調的戀情，然而這段感情同樣未能開花結果，當時坊間更盛傳兩人分手的原因，是因女方急於結婚而給予男方過大壓力所致。

黄伊汶。（weibo@黄伊汶）

余文樂同吳雨霏亦有過一段高調的戀情。(ig@ngk.official_fansclub)

周冬雨證全程走心 轉身閃婚成粉絲意難平

在余文樂眾多的情感話題中，最令兩岸三地綜藝粉絲津津樂道的，絕非2016年他與內地影后周冬雨在戀愛真人騷《我們相愛吧》中組成的「宇宙夫婦」。兩人初期因高達11歲的年齡差距以及審味觀點的差異，互動一度顯得相當尷尬，但隨後逐漸展現出自然且親暱的火花，包括余文樂溫柔背起周冬雨、貼心為她繫鞋帶，以及在聽對方演唱《不完美小孩》時動容落淚等經典畫面。儘管周冬雨在2026年再度回顧這段往事時，真誠強調當年錄製時「全程走心、完全沒有劇本」，但隨著節目結束僅數月後，余文樂便高調公開與王棠云的戀情並迅速步入教堂，這段點到即止的銀幕戀情至今仍是許多CP粉絲心中難以平復的「意難平」。