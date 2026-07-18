朱韻韻激罕曬惹火沙灘相　曾與余文樂傳緋聞為生B打針雪卵

現年38歲的模特兒兼人氣KOL朱韻韻（Angel），近年成功轉型，在社交平台上坐擁大量粉絲。近日，她大方分享了多張在外國沙灘拍攝的超惹火性感照，火辣身材瞬間洗版！不過，這位看似一帆風順的女神，背後其實經歷過一段與余文樂無疾而終的緋聞，更曾一度在鬼門關前走過一遭。

朱韻韻（Angel）近年從模特兒成功轉型為KOL。（IG@angelchu）

朱韻韻白色薄恤衫展現惹火S曲線

照片中，朱韻韻的性感裝束極具誘惑力，她身穿一件白色薄恤衫，內裏若隱若現透出細碼比堅尼，令傲人上圍與完美S形曲線一覽無遺。她下身配上超短牛仔熱褲，更索性坐在海中的沙灘椅上，大方伸直一雙白滑的逆天長腿，對着鏡頭展露自信甜美的笑容，健康性感魅力爆棚！

朱韻韻身穿薄恤衫配細碼比堅尼，完美展現她的S形曲線。（IG@angelchu）

朱韻韻身材十分之好。（IG@angelchu）

朱韻韻在沙灘椅上寫意地享受日光浴，大騷逆天長腿。（IG@angelchu）

朱韻韻還大方分享自拍相。（IG@angelchu）

曾與余文樂傳緋聞 最終無疾而終

除了擁有魔鬼身材，朱韻韻最為大眾熟知的，莫過於2016年與男神余文樂的一段緋聞，當時因一段余文樂為她慶祝生日的短片流出，加上兩人多次被拍到約會，令戀情疑似曝光，關係傳得沸沸揚揚。不過其後余文樂對外僅表示「拍拖唔會唔認」，間接否認戀情，令這段緋聞最終無疾而終。

朱韻韻曾與男神余文樂有過一段緋聞。（IG@lok666）

告別緋聞後，朱韻韻專注個人事業，卻在2022年迎來人生重大考驗，她不幸被診斷出患上子宮頸癌前病變第三期。她勇敢接受手術切除病灶，怎料術後竟然出現大出血，更在家中不支暈倒。幸好當時被及時發現並緊急送院搶救，才成功撿回一命。

Angel自爆患上癌前病變，更瞞住父母進行電圈切除手術，術後天一度大出血而暈倒在家，幸現已康復了！（IG@angelchu）

做麻醉手術需經過麻醉，Angel麻醉藥醒後自拍留念，又指放下心頭大石。（IG@angelchu）

走過鬼門關後，朱韻韻深感生命無常，也更加堅定了自己想生兒育女的夢想。為了不留遺憾，她毅然決定接受雪卵療程。在整個過程中，她需要每天親自在肚皮上施打排卵針，默默忍受身體的種種不適，最終意志堅定地成功取出了17顆健康的卵子，為未來的生育計劃做足準備。