朱韻韻激罕曬惹火沙灘相 曾與余文樂傳緋聞為生B打針雪卵
撰文：小白
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現年38歲的模特兒兼人氣KOL朱韻韻（Angel），近年成功轉型，在社交平台上坐擁大量粉絲。近日，她大方分享了多張在外國沙灘拍攝的超惹火性感照，火辣身材瞬間洗版！不過，這位看似一帆風順的女神，背後其實經歷過一段與余文樂無疾而終的緋聞，更曾一度在鬼門關前走過一遭。
朱韻韻白色薄恤衫展現惹火S曲線
照片中，朱韻韻的性感裝束極具誘惑力，她身穿一件白色薄恤衫，內裏若隱若現透出細碼比堅尼，令傲人上圍與完美S形曲線一覽無遺。她下身配上超短牛仔熱褲，更索性坐在海中的沙灘椅上，大方伸直一雙白滑的逆天長腿，對着鏡頭展露自信甜美的笑容，健康性感魅力爆棚！
曾與余文樂傳緋聞 最終無疾而終
除了擁有魔鬼身材，朱韻韻最為大眾熟知的，莫過於2016年與男神余文樂的一段緋聞，當時因一段余文樂為她慶祝生日的短片流出，加上兩人多次被拍到約會，令戀情疑似曝光，關係傳得沸沸揚揚。不過其後余文樂對外僅表示「拍拖唔會唔認」，間接否認戀情，令這段緋聞最終無疾而終。
告別緋聞後，朱韻韻專注個人事業，卻在2022年迎來人生重大考驗，她不幸被診斷出患上子宮頸癌前病變第三期。她勇敢接受手術切除病灶，怎料術後竟然出現大出血，更在家中不支暈倒。幸好當時被及時發現並緊急送院搶救，才成功撿回一命。
走過鬼門關後，朱韻韻深感生命無常，也更加堅定了自己想生兒育女的夢想。為了不留遺憾，她毅然決定接受雪卵療程。在整個過程中，她需要每天親自在肚皮上施打排卵針，默默忍受身體的種種不適，最終意志堅定地成功取出了17顆健康的卵子，為未來的生育計劃做足準備。