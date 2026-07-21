千禧性感女神52歲師奶Look湊女　11歲女兒暴風式成長與媽媽平頭

現年52歲的姚樂怡身材豐滿，曾是不少人心目中的性感女神，參演過不少經典影視作品，電影包括有：《超級整蠱霸王》、《驚天大賊王》、《跑馬地的月光 》及《性工作者2 我不賣身·我賣子宮》等，而電視劇方面尤其《陀槍師姐》的「陳五福」和《十月初五的月光》的「江依文」令人留下深刻印象。自2012年與圈外老公吳俊匡（Alan）結婚後，姚樂怡便淡出幕前，轉行做經理人及公關。到2015年，她以42歲高齡誕下愛女「小雞髀」吳芊憧，此後專心相夫教女。日前有網民捕捉到她私下「師奶Look」湊女一面，獲激讚保養得宜；11歲女兒亦暴風式長大，長得與媽媽一樣高。

姚樂怡當年拍過《皆大歡喜》。（螢幕截圖）

姚樂怡一家三口。（IG圖片）

姚樂怡（IG@shermingyiu）

姚樂怡師奶打扮湊女

姚樂怡近日被發現外出湊女，被網民野生捕獲。從網民分享的照片可見，姚樂怡穿上寬鬆T恤及牛仔褲，腳踏白波鞋，孭了一個斜孭袋，紥起一頭粉紅色頭髮，坐下豪邁翹腳玩電話。另一張相中，姚樂怡與11歲女兒並排，女兒已長得高大，與媽媽平頭。

雖然打扮隨意貼地，但發文網友仍激讚姚樂怡真人勁靚女，「港星真的好離譜 今天去玩遇到姚樂怡，一開始是覺得這女生好漂亮哦，看著就是小女孩怎麼還有女兒，再細看居然是姚樂怡，她看着就是小女孩的樣子啊！！！港星到底怎麼保養的」。有網民亦留言讚道：「我在我家附近見過她好幾次，她真的好嫩啊。完全不會老」

姚樂怡極隨意打扮湊女。（小紅書）

姚樂怡最放鬆一面。（小紅書）

姚樂怡女兒同媽媽一樣高。（小紅書）

姚樂怡獲激讚靚女。（小紅書）

網民留言。（小紅書）