陳曉華回復單身被問有冇追求者　譚俊彥爆：隔籬暗戀好耐佢都唔知

譚俊彥（Shaun）、陳曉華（Hera）、林秀怡、梁凱晴主持的《重症解密》昨日（20日）舉行記者會，四位將在節目中化身「重症調查科」調查員，以偵緝案件形式調查重症，譚俊彥及陳曉華一同受訪，講到女方年初突然暈倒，會否都是對健康的一個警號，會加倍注意健康，她坦言：「絕對有呀，所有嘢都係命運安排，今年年頭有啲唔舒服，跟住突然間有呢個節目拍。其實我好少拍節目，竟然有一個健康節目俾我拍，重新再返去一個以前讀護理系會接觸一啲醫療方面嘅嘢，嚟緊又拍新劇，需要嘅體能同埋健康係非常之高要求，所以我覺得所有嘢都好似命運安排，幾好。」她透露近一個月朝九晚五拍攝，開工前又會跑步，收工就早瞓覺，覺得整個人狀態都變好了，才知道生活習慣原來十分重要。

譚俊彥（Shaun）、陳曉華（Hera）、林秀怡、梁凱晴主持的《重症解密》昨日（20日）舉行記者會。（鄧穎琪攝）

四位將在節目中化身「重症調查科」調查員，以偵緝案件形式調查重症。（鄧穎琪攝）

Hera年初突然暈倒，會否都是對健康的一個警號，會加倍注意健康，她坦言：「絕對有呀，所有嘢都係命運安排，今年年頭有啲唔舒服，跟住突然間有呢個節目拍。」Hera透露近一個月朝九晚五拍攝，開工前又會跑步，收工就早瞓覺，覺得整個人狀態都變好了。（鄧穎琪攝）

記者會上有小遊戲，要砌人體模型，讀護理系的Hera都勾起不少回憶。（鄧穎琪攝）

不過還是Shaun與梁凱晴一組比較快完成！（鄧穎琪攝）

譚俊彥慶功下廚招待一眾同事

Shaun在台上指幾位女拍檔讓他「耳朵懷孕」，受訪時笑言：「懷孕咗好幾次，又冇咗好幾次，係呀，啲女仔……其實係得一個，秀怡，喺依度都聽到佢把聲。」不過今次拍節目氣氛很好，以前拍劇可能會分開食飯，但今次大家差不多每日都一齊食飯，慶功又去了他的餐廳，問到是否由Shaun親自下廚，他說：「有，不嬲都loop緊我同佢（陳曉華）煮嘢食嗰個片，佢好耐之前已經嚟過我度打工一日，我都話你今日嚟做食客就OK！」Hera就表示：「Shaun好照顧我哋，好招呼我哋，我成日都叫佢快啲坐低坐低，但佢又入去廚房幫手。」至於撚手菜，Shaun就說是牛扒，又自爆拍節目時當Hera是女兒般湊，準備了薯片、朱古力，但Hera因為keep fit，每次都跑走，結果Shaun就買雞胸。

Shaun在台上指幾位女拍檔讓他「耳朵懷孕」，受訪時笑言：「懷孕咗好幾次，又冇咗好幾次，係呀，啲女仔……其實係得一個，秀怡，喺依度都聽到佢把聲。」不過他覺得今次拍節目氣氛很好。（鄧穎琪攝）

眾人去了Shaun的餐廳慶功，由他親自下廚，Hera就表示：「Shaun好照顧我哋，好招呼我哋，我成日都叫佢快啲坐低坐低，但佢又入去廚房幫手。」（鄧穎琪攝）

Shaun自爆拍節目時當Hera是女兒般湊，準備了薯片、朱古力，但Hera因為keep fit，每次都跑走，結果Shaun就買雞胸。（鄧穎琪攝）

譚俊彥指狄龍驗身報告靚仔過自己

早前父親狄龍大哥出山拍戲，Shaun透露目前已經拍完，指爸爸有工作整個人都更精神、開心，講到父親即將80歲，拍完今次節目會否也覺得要多叮囑他注意健康，他表示：「佢好好！佢俾報告我睇，佢仲靚仔過我！而家隔咗一代，我講係冇咩用，而家好多時都係叫個孫講，我交俾我個仔，佢哋開始溝通到。」他又透露父親平時近乎與世隔絕，因為沒有社交媒體，用電話主要都是看孫兒的照片，但Shaun覺得不倚賴社交媒體、不用理網民怎麼說，也是優點。

講到父親即將80歲，拍完今次節目會否也覺得要多叮囑他注意健康，他表示：「佢好好！佢俾報告我睇，佢仲靚仔過我！而家隔咗一代，我講係冇咩用，而家好多時都係叫個孫講，我交俾我個仔，佢哋開始溝通到。」（鄧穎琪攝）

譚俊彥開心十年來仍獲TVB同事陪伴切蛋糕

活動上節目組安排了生日蛋糕幫Shaun、秀怡及凱晴三位「七月之星」慶生，問到7月30日生日的Shaun將如何度過，他直言其實幾乎忘了生日：「其實我冇諗到，我自己都真係有啲唔記得咗，我淨係記得我啱啱入TVB嗰陣，又係咁樣切蛋糕，好開心今年10年啦，我都仲有一個咁嘅機會可以同同事切蛋糕，嗰時我就許願，話希望年年都可以開工時候切蛋糕，到而家都靈驗緊，希望繼續落去都咁樣同大家切蛋糕！」談到大女早前小學畢業，即將升中一，這個暑假將如何度過，Shaun透露讀IB小五升中是非常關鍵的時間，雖然不想太「虎爸」，但都要捉緊時間帶女兒上西班牙文等暑期班，又說：「阿仔就……我同佢打空手道，而家習慣每朝佢會陪我打籃球，我就陪佢練拳，我覺得今個暑假係我同佢突飛猛進嘅，突然之間有樣嘢交流咗，希望可以繼續落去，因為大個啲就唔理我㗎喇，所以佢（Hera）咪成日話咩暈咗驚唔驚，我話最應該擔心嘅就係你阿爸阿媽，你唔好俾佢哋擔心。」

活動上節目組安排了生日蛋糕幫Shaun、秀怡及凱晴三位「七月之星」慶生。（鄧穎琪攝）

問到7月30日生日的Shaun將如何度過，他直言幾乎忘了生日：「其實我冇諗到，我淨係記得我啱啱入TVB嗰陣，又係咁樣切蛋糕，好開心今年10年啦，我都仲有一個咁嘅機會可以同同事切蛋糕，嗰時我就許願，話希望年年都可以開工時候切蛋糕，到而家都靈驗緊，希望繼續落去都咁樣同大家切蛋糕！」（鄧穎琪攝）

講到暑假生活，除了陪即將升中的女兒上興趣班，Shaun透露：「我同阿仔打空手道，而家習慣每朝佢會陪我打籃球，我就陪佢練拳，我覺得今個暑假係我同佢突飛猛進嘅，突然之間有樣嘢交流咗，希望可以繼續落去，因為大個啲就唔理我㗎喇。」（鄧穎琪攝）

陳曉華解釋「勇氣」論：你哋誤解咗我

日前何廣沛透露婚禮將找Hera做兄弟，她笑說：「我以為佢一早宣布咗，都唔知佢原來未宣布，我仲周圍同人哋講，我而家係兄弟。其實佢喺訪問入面有講過我會有個表演環節，啱啱睇，好犀利，我講嘢呀表演！阿廣見證住我入嚟，好開頭嘅劇都係同佢拍，佢到而家都仲拍緊，所以佢真係見證住我長大，我諗我都幾感動嘅應該會。」至於回復單身後會否積極認識「兄弟」，Hera就說自己主力娛賓及搞氣氛，日前她在社交媒體發文：「給所有需要勇氣的人 有勇氣地給予愛 有勇氣地接受愛」被解讀成單身宣言，她就解釋：「你哋誤解咗我！嗰個有勇氣接受愛係講緊一啲慈善嘢，嗰個慈善活動，咁啱我唱咗首歌係《勇氣》，我就有勇氣去俾愛大家，亦都希望大家有勇氣比愛比身邊人，因為慈善呢樣嘢都係大家出一分力嘅，都有勇氣。」

Hera將於何廣沛婚禮做兄弟，她笑言當日負責娛賓。（鄧穎琪攝）

日前她在社交媒體發文：「給所有需要勇氣的人 有勇氣地給予愛 有勇氣地接受愛」被解讀成單身宣言，她就解釋：「你哋誤解咗我！嗰個有勇氣接受愛係講緊一啲慈善嘢，嗰個慈善活動，咁啱我唱咗首歌係《勇氣》，我就有勇氣去俾愛大家，亦都希望大家有勇氣比愛比身邊人。」（鄧穎琪攝）

陳曉華被問有否追求者 譚俊彥爆反應遲鈍：佢唔知㗎

問到是否已預備好接受新戀情，Hera表示：「我ready任何緣份，但係我而家嘅緣份主要都係工作，因為我嚟緊要開新劇，我自己用晒所有時間去睇劇本同埋去訓練自己，因為新劇對我嘅體能要求好高，所以我自己都希望做好呢個工作先囉，所以我而家嘅時間都係擺咗喺新劇。」對於有否感覺到身邊有追求者或有男士示好，Hera指沒有特別多，但Shaun就說：「佢唔知㗎，真係喺隔籬暗戀好耐佢都……吓？真係㗎？（記者：你見證過？）因為我同佢好熟，我知道佢性格，大家知道大家性格係點。」Hera坦言：「我比較慢啲嘅，但係都冇所謂，緣份呢啲嘢唔緊要嘅。」Shaun就指緣份「要嚟就嚟」，冇得準備，但透露Hera有時會說：「死啦，點算，我30歲喇！」最後，問到前男友朱敏瀚在社交平台貼健身相，好友張振朗留言「冇晒啲衰氣」，會否覺得意有所指，Hera就說：「冇睇過冇睇過，唔知呀。」

對於有否感覺到身邊有追求者或有男士示好，Hera指沒有特別多，但Shaun就說：「佢唔知㗎，真係喺隔離暗戀好耐佢都……吓？真係㗎？」Hera亦坦言自己比較慢熱。