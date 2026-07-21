謝賢離世丨謝霆鋒豪擲8,500萬買海景屋　聘4醫護24小時悉心照料

資深藝人、人稱「四哥」的影壇傳奇謝賢於昨日（20日）離世，享年89歲。消息傳出後，全港影迷及圈中好友無不深感惋惜與不捨。他生前居住的2,000呎的頂級海景豪宅淺水灣怡峰不僅由謝霆鋒於2017年8,500萬購入，為了全方位照顧謝賢，還請4名看護士貼身照顧。

謝霆鋒曾借父親謝賢的「首置」身份，購入淺水灣怡峰一個豪宅單位。（資料圖片）

謝霆鋒豪擲8,500萬買淺水灣豪宅 聘4名專業醫護三班制照顧

謝賢晚年生活優渥，背後全賴兒子謝霆鋒無微不至的孝心。謝霆鋒於2017年曾豪擲8,500萬港元，購入淺水灣怡峰一個近2,000呎的頂級海景豪宅供父親安享晚年。當時單位以四哥的名義首置入市，僅繳付了361.25萬元的印花稅。隨後於2018年，該單位再以原價8,500萬元轉讓回謝霆鋒名下。據了解，該單位去年曾以每月11萬元順利租出，成交呎租達57元，租金回報率約為1.6厘。

除了提供頂級的居住環境，謝霆鋒為了確保父親的身體健康得到最好保障，更特別聘請了4名具備專業醫護背景的看護，採用24小時三班制的方式，全天候照料四哥的日常起居、飲食以及復健訓練，孝順之情可謂無可比擬。

謝賢於2022年憑《殺出個黃昏》以85歲高齡奪得香港電影金像獎最佳男主角獎。（直播截圖）

晚年生活極為低調 山頂坐輪椅喝咖啡成最後身姿

近年來謝賢極少公開露面，過著十分平靜的退休生活。直到今年4月，有網民在太平山頂的一間咖啡店「野生捕獲」四哥。當時他身穿招牌時尚勁裝、戴著墨鏡坐在輪椅上，在身邊人員的陪同下享受悠閒的下午茶時光。這張照片當時在網上引發不少討論，如今也成為了這位影壇傳奇巨星生前最後一次公開露面的珍貴畫面。