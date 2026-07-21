夏雨回應陳曼娜平反欺凌傳聞　兼霸氣反擊劉定堅伸脷指控：搵交嗌

資深藝人夏雨早前無辜捲入多宗網上爭議，先是被指曾於多年前欺凌女星楊思琦，幸得同劇演員陳曼娜（Manna姐）親自出面發聲，還他一個清白。隨後編劇劉定堅又於網上爆料，指夏雨當年與女演員高妙思拍攝吻戲時曾伸脷」。今日（21/7）夏雨出席活動，就事件接受《香港01》訪問時，親自逐一霸氣回應相關傳聞。



陳曼娜出面還清白 夏雨：根本冇鬆一口氣

早前有指夏雨當年拍劇時曾欺凌楊思琦，事件一度引發網民熱議，直到陳曼娜站出來公開還原真相，才為夏雨洗脫冤屈。被問到獲平反後是否有「鬆一口氣」的感覺，夏雨坦言完全沒有這種感覺：「冇咩鬆一口氣啊！我覺得呢件事，根本講句唔好聽，依家好多KOL又好、咩都好，呢個係所有傳媒以前，有好多年嘅方式，就係攞嚟罵人，周圍罵人、周圍搵眼紅嘅話題。周圍搵啲嘢，唔係事實嘅嘢攞嚟講。咁你如果反駁佢，咪更多人睇囉？目的都係想多啲人點擊㗎嘛！」

夏雨狠批劉定堅靠罵人博點擊 。（葉志明攝）

夏雨直言，當年被指欺凌根本是無稽之談，幸好陳曼娜仗義執言：「陳曼娜姐又好嘢，佢又提返出來，將個訪問放出來，我亦都將整件事嘅經過講返出來，我覺得過咗去嘅啦呢件事。」

狠批劉定堅靠「罵人」博點擊 無意致電溝通

除了欺凌傳聞，資深傳媒人劉定堅先前亦指控夏雨當年與女星高妙思拍攝吻戲時曾「伸脷」。對此，夏雨毫不客氣地直指對方絕對是典型的「博流量」代表：「絕對係一個典型嘅代表啦！佢周圍搵交嗌，你駁佢，佢咪更多人收睇囉？所以我都唔睇佢！」

問到會否私下打電話給劉定堅溝通或澄清？夏雨即時展現霸氣，笑言根本沒必要：「大家都知道佢嘅方式，你同佢講呢啲做咩嘢？你咪即是配合佢玩？」