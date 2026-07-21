田啟文證謝賢因肺炎離世　憶當年合作《少林足球》象徵式收紅包

資深演員苗金鳳早前離世，今日（21/7）舉辦喪禮，多位圈中好友到場致哀。電影總會會長田啟文（田雞）今日亦有現身告別式，並在接受《香港01》訪問時，透露謝賢是因肺炎病逝。

田啟文談謝賢後期出山 ，坦言當年「玩過就算」。（葉志明攝）

尊重家屬低調辦後事 證實謝賢因肺炎病逝

談及謝賢離世的消息，田啟文坦言業界早已接獲消息，但一直保持低調處理，以尊重家屬的意願：「其實佢喺16號就已經走咗嘅，不過因為都係遵從佢個家屬同埋佢個遺願低調嘛，所以我們業界嘅就冇刻意去講呢件事囉。」田啟文坦言，自己也是事後向各方求證才確定時間，「因為通常都係啲記者第一時間都會問我，咁所以我有求證嘅時候，究竟佢係幾時啊？因為公佈嘅時候都係已經過咗幾日囉。都係老人家病逝，係肺炎。」

憶《少林足球》合作 謝賢爽口應承「象徵式收紅包」

謝賢生前作品無數，當中在周星馳電影《少林足球》中飾演的反派「強雄」更成為經典。回憶起當年邀請謝賢參演的經過，田啟文大讚四哥為人爽快，完全沒有巨星架子：「一搵佢，佢就已經好快咁樣問個角色同埋需要嘅時間，所以冇其他嘢，一搵佢，佢就爽快答應。」田啟文透露當時甚至連正式合約都沒簽：「冇收，係象徵式收封利市，冇講價嘅！我們就開咗個好意頭嘅價錢俾佢，佢就二話不說，我記憶之中合約都冇做，正式嚟講係合約都冇。」

田啟文憶《少林足球》合作 謝賢爽口應承「象徵式收紅包」。（葉志明攝）

談謝賢後期出山 坦言當年「玩過就算」

對於謝賢在拍攝《少林足球》後一度減少幕前演出，直到後來才接拍林家棟監製的電影《殺出個黃昏》並勇奪影帝，田啟文亦笑言四哥當年拍完《少林足球》後的心態十分豁達：「拍完之後有再搵佢，但係佢就話『都係玩過就算啦』咁樣樣，所以佢之後都一路冇乜參與，直到拍嗰個家棟搵佢，佢先至肯出山囉。我們嗰次拍都唔係話辛苦，不過佢就話……都係鍾意玩多啲咁囉。」