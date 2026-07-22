59歲圈中美魔女與10年富商分手患抑鬱　勁曬無敵山景豪宅不婚不育

現年59歲、有「最美小龍女」美譽的李若彤，於1998年事業巔峰與大她20歲的富商郭應泉墜入愛河，男方隨後因亞洲金融風暴深陷債務泥潭，痴情的李若彤瘋狂接戲貼補對方，甚至將名下房產抵押變現，奉獻了十年青春。惜2008年李若彤正面臨老父病危的家庭重擔時，男方卻拋下一句「性格不合」決絕離去，轉頭迎娶他人，加上隔年其父因突發中風撒手人寰，讓李若彤在2009年正式被診斷出罹患重度抑鬱症，這場心理惡戰一打便是7年。幸而最後李若彤靠健身重新振作，近年她轉戰內地發展，憑多年不變的「逆齡」膚質身形，建立個人事業，多年累積的財富也足夠她過上優越的生活。日前她在社交平台分享看世界盃的照片，曬出無敵山景豪宅，生活愜意。

李若彤表示自己不會考慮結婚了。（李若彤微博圖片）

李若彤正！（微博@李若彤）

李若彤靚！（微博@李若彤）

李若彤曬無敵山景

李若彤日前在社交平台分享睇世界盃的照片。相中李若彤打扮隨意，估計身處家中。她先曬出捱夜睇波的樣，雖然凌晨起身睇了一晚，但李若彤皮膚狀態依然超班，皮膚白滑，令人羨慕。李若彤之後再曬出屋外景色，落地玻璃窗外是一個露台，從家中看出去能飽覽開揚山景，風景迷人。李若彤又分享睇世界盃的照片，生活過得十分不錯。李若彤發文：「有一段時間沒有試過從黑夜看到吐白了 昨天一起熬夜的朋友們，今天是甚麼狀態，一起來曬曬」。

李若彤捱夜睇世界盃。（小紅書@李若彤）

無敵山景。（小紅書@李若彤）

睇波。（小紅書@李若彤）