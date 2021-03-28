風頭人物 | 林作不忿被老屈消費麥明詩：頗為不屑㗎！

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-28 19:12

「裕美成日覺得我係（同麥明詩）嗰段關係嘅受害者嚟㗎！我自己又唔係好願意睇到自己好受害者嘅。我又同意佢嘅講法，點解要避忌講佢呢？點解唔可以講啲佢唔啱嘅嘢呢？」 談及林作，必然會牽扯到另一個名字，麥明詩。林作最為人熟知的兩個標籤是「借麥明詩上位」以及「麥明詩唯一嘅人生污點」。林作對後者一笑置之，但卻相當介懷被指借麥明詩上位，問是否不屑提起她，林作坦言：「頗為不屑㗎！」 攝影：陳順禎 拍片：呂志豪 剪接：趙錦添

麥明詩參選港姐並當選後，不久便與林作分手。

林作堅稱冇抽前度水

林作在香港的一場飯局認識麥明詩，兩人相伴對方走過多個人生里程碑，例如麥明詩選港姐、林作參與區選等等。坊間反感林作，其中一指是，分手後林作仍然借舊愛博上位。

說林作消費麥明詩，其實並不公道。翻查多份報道，林作都甚少主動提及麥明詩，僅在一個訪問中少有地評論對方為「大女人」，甚至在其新書《從哈羅到大律師》中，讀者都絲毫無法從字裡行間一窺麥明詩的蹤影。

林作介意外人指他抽麥明詩水。（陳順禎 攝）

麥明詩係底線：唔通傳媒想我跳樓，我就跳樓咩？

對於多番被「老屈」為消費舊愛，林作憤而反擊，「成日話我消費前度，其實應該調返轉，佢講我多過我講佢。」唯一一次主動提起舊愛，是要捍衛現任女友裕美。去年港姐決賽期間，有外界指當晚麥明詩打扮完勝裕美，「講到裕美平平無奇，又講到對方係艷壓全場咁，我唔同意囉！」

一向敢言的林作也罕有亮出了「底線」二字，「係傳媒想我講。咁唔通傳媒想我跳樓，我就跳樓咩？你係咪話冇底線，乜都講得，緊係唔會啦！」絕口不提的原因，純粹出於討厭Name Drop。問他是否不屑提起名氣較盛的麥明詩，他坦言：「頗為不屑㗎！但唔係因為佢係麥明詩，我係純粹名人，我就不屑。」

裕美認為男友應該公開講出事實真相，為自己辯護。

裕美不忿：佢覺得我先係嗰段關係嘅受害者

不止是林作，原來連裕美都為男友感不忿，她認為男友才是該段關係的受害者，大可以公開為自己辯護。

「佢鬧我應該更加勇敢地講出嚟！佢成日都覺得我係嗰段關係入面係個受害者嚟㗎！我自己又唔係好願意睇到自己好受害者嘅。我又同意佢講法，點解要避忌講佢呢？（鼓勵你講麥明詩？）總之人哋對你唔好應該講出嚟啦！佢覺得真相重要過人哋點睇。」

林作最終鬆口透露，他與麥明詩不再互相欣賞對方才導致分手，並指這是非常正常的分手方式。（陳順禎 攝）

終鬆口提分手原因：彼此唔再欣賞大家

雖然林作早已明確表明無意提及舊情，但還是被屢屢問到相關問題，其實諗深一層，正常人都會覺得煩厭。雖然林作面有難色，但他最終仍鬆口給予一個得體的回答，「佢只係我唔再欣賞嘅人，我哋係彼此唔再欣賞大家。我心入面冇怨恨，我相信佢心入面都冇。」

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