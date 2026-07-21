苗金鳳設靈｜田啟文悼念前輩提攜之恩：我當時係臨時演員

香港資深演員苗金鳳（原名：林慧珊）於上月25日不幸離世，積閏享壽84歲。今日（21/7），其家屬假大圍寶福紀念館二樓寶功堂為她設靈，翌日大殮辭靈後，奉柩至鑽石山火葬場進行火化。

田啟文（田雞）今日特意出席喪禮悼念，並在接受《香港01》訪問時大談與苗姐當年合作的點滴，以及對方對他在演藝事業上的指引與啟發。

田啟文指苗金鳳傾囊相授傳授演技竅門。（葉志明攝）

電視台時期相識 感恩前輩耐心指點

談及與苗金鳳的緣分，田啟文透露兩人早在電視台時期便已相識。當時剛剛入行的他，主要擔任臨時演員及幕後工作人員，雖然未有太多機會與苗姐同場對戲，但苗姐待人親切且樂於分享，讓他留下深刻印象：「電視台嗰陣囉，因為我喺剛剛入行嘅時候就喺電視台認識苗姐。當時我都仲係做緊臨時演員、做緊幕後，同埋啲場務呀咁樣嘅嘢。印象中佢好 Nice，同埋好肯教人，咁所以我自己覺得要尊重呢啲前輩。」

田啟文現身靈堂致哀。(葉志明攝）

傾囊相授傳授演技竅門

田啟文坦言，當時自己並未接受過系統化的專業表演訓練，全靠苗金鳳等前輩在現場傾囊相授，指導不少電視演出的實用竅門與技巧，令他受益匪淺：「因為我哋始終唔係、我冇受過專業訓練嘅，咁佢就將好多嗰啲電視嗰啲技巧、小小嘅竅門指導下我哋。咁然後我哋又『叻唔切』咁樣，又教返啲訓練班嗰啲新人咁囉。」

雖少聯絡 仍互關心

後來田啟文轉戰電影界發展，而苗金鳳亦曾遠赴馬來西亞發展，兩人各自忙碌，聯絡隨之減少。不過田啟文表示，雙方間中會在公開場合或舞台劇等活動上巧遇並打招呼，情誼一直點滴在心：「之後就少，因為出咗我做咗電影之後就少啲，因為佢又有去過馬來西亞發展呢，咁同我啲同事呀佢哋就會行得埋啲。咁我哋就耐不時喺啲公開場合呀就有見，之前喺佢做舞台劇嗰時候都有撞到、打招呼。」