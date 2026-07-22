半月板曾撕裂致換膝！Gigi姐靠一招擊退關節痛　行路更輕鬆

資深藝人黃淑儀（Gigi姐）一向形象健康、熱愛生活，但原來早年她一直受膝關節問題困擾。她曾因半月板撕裂情況惡化，需要接受左腳「全膝人工關節置換手術」，更因此停工三個月休養。其後她再於半年內接受另一隻腳的換膝手術，經歷了長時間的復原期，對日常生活帶來不少影響。



對於習慣凡事親力親為的Gigi姐而言，關節問題不單影響工作，更滲透到生活每個細節，「以前買餸、煮飯、去旅行、陪孫仔全部都冇問題，但膝頭開始出事之後，真係做乜都要就住就住。」她坦言，膝關節不適令生活質素大打折扣。

熱愛下廚的Gigi姐，曾因膝痛，連簡單的買餸與備料都成為沈重負擔。

她形容關節問題初期的徵狀其實相當普遍：「膝頭會咯咯聲，上落樓梯無力，朝早起身關節硬晒，行路又會驚跌，坐低起身都要慢慢嚟。」這些看似輕微的不適，卻逐漸累積成日常困擾。

Gigi姐接受雙膝手術後，休養期間大幅減少活動。

旅行變壓力來源 關節問題影響生活質素

Gigi姐熱愛旅遊，尤其喜歡到日本行街、到歐洲欣賞風景，但當雙腳不再靈活，原本最享受的活動反而變成壓力來源。「最怕唔係膝頭有聲，而係朋友約你去旅行，你第一個反應係：我驚行唔到咁多路。」她直言，當連基本步行能力都失去信心，即使風景再美，也難以投入享受。

Gigi姐喜歡旅行，但關節問題令她對長時間步行產生顧慮。

止痛要治標 從根源真正改善

為舒緩不適，Gigi姐曾經嘗試不同的方法，包括塗止痛膏及貼膠布。「初初用係有舒緩，但一停用又痛返，而且行路無力嘅問題完全冇改善。」她指出，這類方法始終只是短暫止痛，未能從根本改善關節狀況。

直到後來在營養師建議下，她開始接觸一款專為關節而設的全面營養配方「強關腱關節羊奶粉」，希望從日常補充入手，改善關節健康。

Gigi姐堅持每天飲用「愛完全強關腱關節羊奶粉」，成功改善關節狀況，現在走路更輕盈，生活更靈活與自信。

營養補充成關鍵 全面配方針對關節修護

產品主打十大關節營養成分，一次過補充關節軟骨、骨骼及肌肉所需，配方含有高含量葡萄糖胺2000毫克及鈣2000毫克，較一般關節奶粉更高，有效減痛及強化骨骼。

同時配合獨有成分及用家實證：

• 95%用家認同5天改善關節不適*

• 加入革命性修護關節益生菌「戴白氏乳桿菌LDL557」，有助強化軟骨結構。

• 結合青春雙歧桿菌，提升腸道健康及吸收能力。

此外，產品採用荷蘭優質羊奶來源，不含棕櫚油及棕櫚仁油，有助心血管健康，並設有「2低0壞脂」指標（低糖、低鈉、零反式脂肪及壞脂肪），尤其適合關注健康的中老年人士。在專業認證方面，產品獲本港頂尖大學教授及專科醫生認證，並由營養師推薦，進一步提升信心。

日常飲用見改善 重拾行動自信 輕鬆周圍去

Gigi姐表示，現時每日會沖兩杯作早餐或下午茶。「飲咗5日已經覺得膝頭冇咁冤，上落樓梯順咗。」持續飲用兩星期後，她更明顯感受到改善，「抱住孫仔行多兩步都得，買餸拖車都冇咁吃力。」最重要的是，關節穩定後，連日常安全感都大大提升。「而家行路唔使再驚會跌親，亦唔怕麻煩到屋企人，個人輕鬆咗好多。」

擺脫關節不適，Gigi姐現在與孫仔嬉戲玩耍時，再也不用「就住就住」，每一個動作都變得輕鬆自在。

限時優惠 把握關節保養時機

Gigi姐亦提醒，關節問題往往由細微不適開始，及早保養比事後補救更重要。與其等到影響行動力，甚至日常生活都受限制，不如趁早建立穩定的關節保養習慣。

現時愛完全成人奶粉系列於萬寧推出限時優惠，「愛完全 強關腱關節羊奶粉」即日起至7月30日，原價$499，優惠價$299，低至六折。想行得更輕鬆、上落樓梯更自如，甚至安心出遊、不再擔心「行唔到」的你，不妨把握機會，由每日兩杯開始，為關節打好基礎，讓生活重新回到自己節奏。而關注三高問題的人士亦可選擇「愛完全 強心通營養配方」，原價$399，優惠價$219，低至五五折。

立即購買：https://bit.ly/4yPviOX

了解更多：https://bit.ly/4pwVz04

萬寧推廣員店舖：https://bit.ly/4yEYbx9

whatsapp：https://bit.ly/4wxYCYJ

(資料及圖片由客戶提供)