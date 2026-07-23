性格視帝拖嫩妻放閃爆肌回春獲讚　曾遭老婆爆「第一次」表現冷淡

陳凱琳（Grace）早前離開香港3個月，以唯一香港代表身分，到湖南參加真人騷《乘風2026》（浪姐），成功圈粉，令她在內地人氣急升；而老公鄭嘉穎不但給予鼓勵支持外，還化身神隊友，在香港幫手湊小朋友，讓老婆可以專心比賽。隨著比賽結束，陳凱琳即回港「交人」，近日有網民在將軍澳南公園野生捕獲她和鄭嘉穎，兩公婆十指緊扣拍拖，Sweet到爆！不過更多網民把焦點放在56歲的鄭嘉穎身上，大讚他回春：「好顯年輕」！

鄭嘉穎與太太陳凱琳結婚多年依然非常Sweet，早前還夫妻檔揾錢。（IG@ghlchan）

陳凱琳早前參加內地真人騷《乘風2026》（浪姐），成功圈粉，在內地人氣急升（IG@ghlchan）

鄭嘉穎陳凱琳夫妻倆分工明確

陳凱琳於2018年下嫁鄭嘉穎結婚後「四年抱三」，先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，一家五口幸福美滿。陳凱琳婚後轉型社交平台，形象健康的她深受客戶歡迎，接Job接到手軟，如今成為最炙手可熱的KOL；而鄭嘉穎自成家立室後，則大幅減產轉型成為「住家男」，把更多時間投入家庭生活，專注陪伴三個孩子成長。陳凱琳也曾在訪問中表示，夫妻倆分工明確，彼此支持對方的選擇，並強調家庭幸福才是最重要的，可見兩公婆互相配合。

兩公婆分工明確，老婆去追夢，鄭嘉穎則負責湊小朋友。（IG@ghlchan）

一家五口，美滿幸福。（IG@ghlchan）

兩公婆十指緊扣拍拖放閃 鄭嘉穎狀態回春

而且兩人經營夫妻關係有道，拍拖至今都非常恩愛，即使生了BB為人父母後，也會爭取時間享受二人世界的浪漫。近日，就有網民在將軍澳南公園野生捕獲鄭嘉穎和陳凱琳在拍拖，並以「偶遇八爺和陳凱琳」為題，寫道：「陳凱琳真的好漂亮呀呀呀呀！八爺也很帥氣。陳凱琳還主動揮手打招呼了，人美心善。」

鄭嘉穎日前與太太陳凱琳拍拖被野生動物。（小紅書截圖）

兩人全程十指緊扣。（小紅書截圖）

從影片可見，鄭嘉穎全程與太太陳凱琳十指緊扣，旁若無人般漫步公園，非常Sweet！當日陳凱琳身穿白色背心短上衣搭配深灰色長裙，腳踏白色平底鞋，散發優雅氣質；而鄭嘉穎則身穿黃色印花短袖T恤、黑色長褲及白色運動鞋，頭戴灰色Cap帽並配戴太陽眼鏡，一身休閒打扮顯得年輕有活力；最吸睛的是，其手臂肌肉及線條明顯又結實，整體狀態極佳，完全看不出他與老婆的年齡相差了22年。

影片曝光後，網民紛紛留言大讚鄭嘉穎保養得宜、逆齡回春：「鄭嘉穎還是好帥」、「好顯年輕」、「所以男人還是得保持身材，鄭嘉穎從背後看可不像快 60 的人」；又羨慕二人結婚多年依然如膠似漆：「感情好好」、「幸福的一對兒」。

鄭嘉穎狀態fit爆，獲讚回春。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

鄭嘉穎是兩屆TVB視帝。（IG@kevincheng_official）

曾遭老婆陳凱琳爆「第一次」表現冷淡

早前陳凱琳曾邀請老公到她的網上烹飪節目《歡迎光琳》擔任嘉賓，期間大談兩人「撻著」過程，更大爆老公「第一次」表現冷淡。當時陳凱琳突然記性大考驗，問鄭嘉穎：「你記唔記得我第一次買畀你嘅外賣係咩？」鄭嘉穎第一時間竟想不起，經太太提示才醒起是芝士扒火腿治。陳凱琳回憶當時兩人正在拍攝劇集《殭》，有晚放宵夜：「佢就話我唔上去了，佢當然好cool咁喺set度，我就自己行埋去問：『不如我幫你買啲嘢吖？』本身我原意係諗住佢話：『唔駛了，我哋一齊去買一齊食啦。』第二就係：『唔好啦你女仔，我買返畀你食啦。』但最後兩樣都唔係，佢竟然話：『好啊。』跟著佢就同我講咗佢嘅order。」

早前陳凱琳曾邀請老公到她的網上烹飪節目《歡迎光琳》擔任嘉賓，期間，陳凱琳突然記性大考驗，問老公：「你唔記得我第一次買畀你嘅外賣係咩？」鄭嘉穎第一時間竟想不起，要太太提示才醒起是芝士扒火腿治。（IG@ghlchan）

陳凱琳指當時幫對方買外賣時，對方反應好cool。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎幽默解釋：「咁妳offer話幫我買嘢食，咁我話畀你聽想食咩都係一件好正常、好合理嘅事，就同踢波攞個士巴拿出嚟係一樣。」陳凱琳笑言就是太正常，其實當刻就是想去測試這個男仔對自己有沒有興趣，「但你咁樣答嘅時候，我即刻係閂門。」

陳凱琳重演當日情境。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎還理正氣壯說：「咁妳話我幫我買嘢食，我話畀你聽想食咩，係一件好正常、好合理的事，就同踢波攞個士巴拿出嚟係一樣。」（IG@ghlchan）

後來，鄭嘉穎透露兩人是如何開始的呢？就是拍劇的時候他演一位魔術師，陳凱琳做小助手，表演完之後就拖手多謝，點知導演叫cut機轉機位後，兩人仍然拖著手，鄭嘉穎笑稱當時心情：「揈開佢又好似冇乜禮貌咁。」陳凱琳還擊：「有冇諗過係我覺得揈開你隻冇禮貌啊？」鄭嘉穎直言這次接觸大家就開始「嚟料」：「就係咁樣開始，珍珠都無咁真」。

陳凱琳笑言其實當刻就是一個女仔，想測試男方對自己有沒有興趣。（IG@ghlchan）