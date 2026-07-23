TVB御用阿媽揭近年減產真相　過去40載未停過好辛苦：主角唔到我

現年72歲、人稱「Mary姐」的韓馬利，入行至今逾半世紀，曾參演《陸小鳳》、《京華春夢》、《宮心計》、《金式森林》等多部代表作，由少女時代演到做「御用阿媽」、「貴氣闊太」，演藝歷程相當豐富。近年，她與老公杜燕歌先後低調離巢無綫，夫婦倆選擇移居中山，過着愜意的半退休生活。同時，韓馬利亦緊貼潮流進駐小紅書，時常拍片與網民分享日常生活。日前，韓馬更親自回應觀眾對於她「點解最近唔拍戲」的疑問，並大談入行多年的心路歷程和心態轉變。

韓馬利曾參演劇集《京華春夢》，劇中與汪明荃更有不少對手戲。（《京華春夢》劇集截圖）

韓馬利《宮心計2深宮計》淑太妃一角，教人印象深刻。（電視截圖）

韓馬利近年成為TVB御用阿媽。（劇集截圖）

揭近年減產真相 昔日拍劇未停過好辛苦

韓馬利在影片中提到，近排很多朋友都問她「最近好似無乜點拍戲」。她自言入行至今已有成50年，回顧過去四十多年的演藝生涯，其實都「未停過，好辛苦」。她特別提到香港的影視工作模式，節奏極其緊迫，「真係......真係無得畀你休息㗎，食都無啖好食」。她自言屬於責任感較強的人，每次接到劇本都會做足準備功課，坦言：「如果淨係成日飛紙仔（把臨時寫好嘅劇本交給演員）嗰啲，我覺得真係無可能，所以我都想唞一唞先。」

韓馬利透露很多朋友都問她「最近好似無乜點拍戲」。（小紅書截圖）

韓馬利自言入行至今已有成50年，回顧過去四十多年的演藝生涯，其實都「未停過，好辛苦」。（小紅書截圖）

心態面臨進退兩難：等待具挑戰性角色

談及現階段接拍劇集的考量，韓馬利直言是角色的問題，她希望能揀選一些自己喜歡且具挑戰性、過去從未嘗試過的角色，「我仲喺度等緊嘅。」不過，她亦十分坦白，直言到了這個年紀，劇組安排的角色戲份一定不會太重，但自己亦不太想隨便接拍「打醬油」（客串或戲份極少）的角色，「當然主角梗係唔輪到我做啦，而且坦白講，我呢個年紀都負擔唔到，其實都有少少覺得點講呢，進退兩難，你話唔鍾意拍戲咩，又唔係嘅，都仲有啲掛住嘅，但太辛苦我又唔想，我都問緊自己而家到底想點。」

韓馬利直言想唞一唞。（小紅書截圖）

韓馬利希望未來能揀選一些自己喜歡的角色。（小紅書截圖）

韓馬利也深明，到了此年紀，主角也不輪到她做。（小紅書截圖）

老公杜燕歌一句話點醒

韓馬利亦坦言，到了目前這個年紀，都應該是屬於休息狀態，但並非說要退下來，因為老公杜燕歌跟她說過一句說話：「佢話Mama，其實我哋依家呢個年紀呢，已經係倒數緊，我哋要錫下自己啊。」這番話讓她頓時茅塞頓開，意識到「係喎，要錫下自己了喎！」韓馬利認為既然有條件，就應該先好好休息與享受生活。

韓馬利亦坦言，到了目前這個年紀，都應該是屬於休息狀態。（小紅書截圖）

韓馬利老公杜燕歌的一句說話，讓她頓時茅塞頓開。（小紅書截圖）

人生如戲 曾鬼門關走一回

人生如戲，韓馬利的真實人生，遠比任何劇本都來得震撼。有過兩段婚姻的她，與現任丈夫杜燕歌結婚逾30年，韓馬利曾不幸流產。 之後二人協議不生育，更與許紹雄女兒許惠菁上契。

韓馬利與現任丈夫杜燕歌結婚逾30年，韓馬利曾不幸流產。 之後二人協議不生育，更與許紹雄女兒許惠菁上契。（小紅書圖片）

而幾年前，韓馬利突然患上了罕見的腦膜炎（Cerebral Vasculitis），當時她因發燒感冒菌入腦，導致患上腦膜炎，初期她未有為意，但杜燕歌認為不妥帶她求醫檢查後發現患上腦膜炎，她更一度昏迷住院數星期，全身乏力飆冷汗，亦不能進食，幾近瀕死邊緣，體重亦大跌十多磅，更因而引發情緒病。其後韓馬利一直留在家中休養，經老公杜燕歌悉心照顧下，終於逐漸回復健康。經歷從死門關走了一回的韓馬利，現時已大幅減產，多與杜燕歌拍片分享至社交平台。

韓馬利與杜燕歌於89年結婚至今仍十分恩愛。（微博圖片）