79年港姐曝光貴氣容貌逆齡生長　曾是TVB花旦為愛情賠上事業

陳秀珠在2020年約滿無綫（TVB）後不再續約，回復自由身的陳秀珠亦非常享受半退休生活，不時相約好友行山，幕前演出大量減少，只有在2023年拍攝過港台劇《我們的畢業禮》和ViuTV幾套劇集。

陳秀珠不時相約好友行山！（微博@陳秀珠）

貴氣容貌逆齡生長

近日，陳秀珠遠赴加拿大溫哥華展開度假之旅，並曬出一組旅遊靚相。照片中的她凍齡有術、氣質高雅，瞬間引來大批網友熱議。從照片可見，陳秀珠身穿簡約而不失品味的時尚秋裝，搭配太陽眼鏡，展現出滿滿的貴婦氣場。最讓網友驚豔的是她的皮膚狀態，不僅緊緻光澤、紅潤有光采，笑容更是散發出溫暖與自信。雖然歲月在她身上留下了成熟的韻味，但整體狀態極佳，被大讚「逆齡生長」，完全看不出實際年齡。

陳秀珠好貴氣。（Threads＠陳秀珠）

陳秀珠好貴氣。（Threads＠陳秀珠）

陳秀珠好貴氣。（Threads＠陳秀珠）

為愛情賠上事業

陳秀珠在1979年參加港姐競選，雖然三甲不入，卻隨即加盟無綫，早期曾擔任《K-100》及《體育世界》主持，由於外貌清麗脫俗，很快已被安排拍攝劇集，1982年的《蘇乞兒》及1984年的《笑傲江湖》可說是她的代表作，同劇拍檔也是周潤發，之後在1985年跟萬梓良合作《陸小鳳之鳳舞九天》，在事業如日中天之際，她卻愛情大過天，在1990年暫別幕前，跟馬來西亞富商林梧桐之子林致華拍拖，在大馬開設四川菜食店，但因經營不善而結業，二人亦分手收場。

陳秀珠參加1979年港姐競選，雖然三甲不入，卻加盟無綫成為第一代《體育世界》主持。（網上圖片）

陳秀珠曾是TVB花旦。（網上圖片）

成為TVB的最強「御用媽媽」之一

在1995年回歸無綫拍劇，但當時陳秀珠已37歲，比起一班後生花旦，她事業要重新出發，殊不容易，最令人意想不到是她在1999年，突然未婚產子，而且至今也不肯透露仔仔的生父身分，寧願辛苦一點，獨力撫養兒子陳迪加，而她的角色更直接跳到女主角阿姨、媽媽，但她不介意演藝生涯的轉型，並成為TVB的最強「御用媽媽」之一。