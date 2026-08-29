魏駿傑前妻張利華曾奪鐵人三項冠軍　曾為體育學院校花成績優異

魏駿傑前妻張利華（Natalie）自2020年離婚後，在前藝人「保險女王」王玉環帶挈下轉戰保險界大展拳腳，成為對方旗下猛將，更成功躋身保險業「百萬圓桌（MDRT）」頂尖會員（TOT）行列，年收入逾512萬！早前2026世界盃吸引全球目光，張利華亦以曾是運動員的身份分享自身經歷，更自爆曾參加鐵人三項賽事，勇奪年齡組別冠軍！

魏駿傑前妻張利華在前藝人「保險女王」王玉環帶挈下轉戰保險界。（小紅書圖片）

大翻身！（小紅書圖片）

張利華出席公司2026年度頒獎典禮。（影片截圖）

成功達到「Top of the Table（TOT，頂尖會員）」的業績標準。（影片截圖）

榮登行業頂尖TOT！（影片截圖）

張利華以曾是運動員的身份分享自身經歷。（影片截圖）

張利華以曾是運動員的身份分享自身經歷。（影片截圖）

張利華曾挑戰226公里極限超級鐵人三項賽 勇奪年齡組冠軍

張利華上載了一段短片，並寫道：「世界盃讓我們看到真正的運動精神🔥」片中所見，昔日的她曬得一身健康小麥膚色，全身肌肉線條明顯，她透露當年曾參加過「Ironman 70.3（半程超級鐵人三項）」及「Ironman 226（超級鐵人三項）」等高強度賽事，更成功奪得年齡組別冠軍！據知「Ironman 70.3（半程超級鐵人三項）」總距離為70.3英里（約113公里），包含1.9公里游泳、90公里自行車及21.1公里跑步，而「Ironman 226（超級鐵人三項）」總距離高達226公里，包含3.8公里游泳、180公里自行車及42.195公里跑步。

自爆曾參加鐵人三項賽事。（影片截圖）

鐵人三項包括游泳、單車、跑步。（影片截圖）

全身肌肉線條明顯。（影片截圖）

曾參加過「Ironman 70.3（半程超級鐵人三項）」及「Ironman 226（超級鐵人三項）」等高強度賽事。（影片截圖）

曾參加過「Ironman 70.3（半程超級鐵人三項）」及「Ironman 226（超級鐵人三項）」等高強度賽事。（影片截圖）

成功奪得年齡組別冠軍！（影片截圖）

成功奪得年齡組別冠軍！（影片截圖）

張利華坦言在比賽中途多次體力透支，全靠意志力硬撐到終點，她感嘆道：「連Ironman這種極限挑戰賽，我都能堅持下來，征服這種別人都覺得不可能的事，人生還有什麼跨不過去的坎呢？真正的鐵人，從來不是沒有軟肋，而是哪怕身體在抗議，靈魂也絕不會認輸。」她亦藉此鼓勵大家勇於嘗試：「你有想做，但是一直沒有嘗試的事嗎？為什麼不去試一試呢？」

張利華坦言在比賽中途多次體力透支，全靠意志力硬撐到終點。（影片截圖）

張利華坦言在比賽中途多次體力透支，全靠意志力硬撐到終點。（影片截圖）

堅持！（影片截圖）

堅持！（影片截圖）

意志力驚人！（影片截圖）

意志力驚人！（影片截圖）

鼓勵大家勇於嘗試！（影片截圖）

張利華曾是體育拔尖生 與魏駿傑離婚後躋身上流生活富貴

據知張利華在學期間體育成績優異，是體育拔尖生兼校花，魏駿傑2006年在重慶拍戲時，結識了小20歲的重慶郵電大學體育學院學生張利華，2007年4月重慶郵電大學開運動會時，魏駿傑還到現場支持張利華，同年7月被爆已同居，2008年1月兩人正式登記結婚，張利華隨夫移居香港生活，婚後育有一女，但2020年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。回復單身的張利華生活多姿多彩，不但在保險界撈得風生水起，屢創佳績，更廣結城中富豪，成功融入社交名流圈，又經常出入名店，不時周遊列國，生活富貴！

來自內地的張利華2008年與魏駿傑結婚，婚後育有一女。（微博@魏駿傑Marco）

2020年年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑表示兩人已經離婚。（資料圖片）

2024年COT。（小紅書圖片）

亦師亦友。（小紅書圖片）

大展拳腳！（微博@Agassi王玉環）

張利華打扮富貴。（小紅書圖片）

張利華近年打扮亦十分高貴，外貌更是愈見精緻，蘋果肌相當飽滿，顏值大升級！（微博@Agassi王玉環）

到日本北海道滑雪。（小紅書圖片）

到日本北海道滑雪。（小紅書圖片）