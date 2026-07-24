碧咸孖愛妻到富人度假天堂出海曬太陽　頭髮濕水後驚現禿頭

2026世界盃已圓滿結束，在世界盃期間出鏡率極高的「萬人迷」碧咸（David Beckham）與愛妻Victoria日前即去到被譽為歐洲富人度假天堂西班牙Ibiza度假。兩夫婦乘搭豪華遊艇出海曬太陽，不過碧咸卻被偷拍到頭髮稀疏，驚現禿頭，令大批粉絲擔憂其身體狀況。

碧咸在世界盃期間出鏡率極高。（IG/@davidbeckham）

碧咸一家人入場力撐英格蘭。（Getty Images）

「萬人迷」碧咸驚現禿頭

據外媒The Mirror報道，碧咸夫婦在2026世界盃過後去到西班牙Ibiza度假，兩人乘坐豪華遊艇出海享受甜蜜時光。穿上深藍色泳褲的碧咸躺在長椅上睇愛情小說《One True Loves》，而穿上黑色連身泳衣短裙的Victoria就躺在旁邊曬太陽，兩夫婦期間有講有笑。其後碧咸走到船尾用花灑降溫，頭髮濕水後驚現禿頭，頭頂位置更空出一個洞。

碧咸夫婦日前去到被譽為歐洲富人度假天堂西班牙Ibiza度假。（BACKGRID）

碧咸走到船尾用花灑降溫。（BACKGRID）

碧咸頭髮濕水後驚現禿頭，頭頂位置更空出一個洞。（BACKGRID）

網民猜碧咸一直戴假髮片

有大批網民看到照片後，都大讚碧咸及Victoria的身材管理非常好，兩人都年過半百身材還能這麼緊緻零贅肉。對於碧咸禿頭曝光，有網民則感到驚訝：「他也禿頭了...」、「歲月是一把刀啊」、「早禿了啊...植發過幾次應該」、「他一直就是戴假髮片？」、「那他平時看起來不禿是因為戴假髮？」不過有大批網民指就算碧咸禿頭也很有型，更不會影響碧咸的影響力：「哪怕髮量有點告急，也絲毫不影響他那股成熟男人的帥勁兒和爆表的氣場」、「依然是那個風靡全球的帥氣大叔！」、「不介意他禿頭」、「其實剃光也很帥！」。