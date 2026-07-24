TVB改名！「電視廣播有限公司」正式易名「無綫集團有限公司」

電視廣播有限公司（00511.HK）今日（2026年7月24日）宣佈正式完成更名，公司中文名稱由「電視廣播有限公司」更改為「無綫集團有限公司」，英文名稱則由「Television Broadcasts Limited」更改為「TVB Limited」。無綫集團行政主席許濤 JP、總經理（商務營運）蕭世和率領過百名行政人員及藝人出席更名發佈會，現場百餘位台前幕後精英齊聚一堂，見證品牌邁向多元跨媒體娛樂資訊的新里程。

有Facebook專頁指屋宇署已經確認電視城門口的TVBuddy屬違法僭建物。（資料圖片）

許濤：TVB不單是一間電視台，而是跨媒體娛樂集團

無綫集團行政主席許濤在致辭中表示，TVB自1967年啟播以來，已扎根香港超過半個世紀，承載幾代香港人的集體回憶。他強調，今天的TVB不單是一間電視台，而是一個跨媒體娛樂集團：「經過過去5年的改革，TVB在內容創作上更加開放；在業務上愈來愈多元化；在地域上把本土市場擴展到大灣區；在技術上積極擁抱移動互聯網和 AI。『無綫』是屬於香港、連接大灣區和全球華人的品牌。今天換上新名，不是重寫歷史，而是攜手續寫屬於這個時代的無綫故事。」

汪明荃率小生花旦見證歷史時刻 譚俊彥陳煒稱感到自豪

發佈會現場氣氛熱鬧，一眾小生花旦盛裝出席。一直見證TVB成長的「阿姐」汪明荃坦言，今次更名意義深遠，充分體現TVB與時並進、勇於蛻變的決心。她認為不論科技如何演變，好內容始終是TVB最核心的競爭力，並對公司日益多元的發展方向深感鼓舞。

藝人譚俊彥及陳煒亦同聲表示，能藉著TVB跨媒體娛樂業務的廣大平台將作品呈現於全球觀眾眼前，並有機會透過大灣區的廣闊網絡接觸更多內地觀眾、在不同渠道與粉絲緊密互動，感到由衷開心與自豪。