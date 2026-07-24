宣萱肖像變AI圖片推銷瘦身產品　急發聲明：不存在任何合作

宣萱的健康形象一直深入民心，沒想到竟惹來不法之徒垂青。昨日（24日），宣萱所屬的經理人公司「天高娛樂有限公司」發表嚴正聲明，指近日發現不實商人盜用宣萱的肖像，並以合成圖片形式於社交媒體上宣傳瘦身產品，為保障藝人權益及避免大眾受騙，公司決定立刻發聲澄清。

宣萱肖像最近被人盜用。（ig@jessicahsuan_official）

有不法商人用AI生成宣萱肖像的圖片，推銷瘦身產品。（ig@jessicahsuan_official）

社交平台湧現合成圖 推銷「燃脂瘦身」

天高娛樂有限公司在聲明中表示，作為負責統籌宣萱肖像權、代言事務及相關演藝權益的經理人公司，近日發現在社交媒體上，出現了使用宣萱肖像製作的合成圖片。該批假相片被不法之徒用於宣傳某「燃脂瘦身」產品，企圖魚目混珠。

鄭重澄清從未代言 籲消費者提高警覺

針對今次肖像遭盜用事件，天高娛樂與宣萱一同鄭重聲明，強調從未授權任何個人、公司或機構使用宣萱的姓名、肖像或相關資料，作上述產品之宣傳、代理或推廣。聲明重申，宣萱與該瘦身產品絕對不存在任何合作或代言關係。

為了防止大眾墮入陷阱，聲明亦特別呼籲廣大消費者、業界及合作夥伴必須提高警覺，日後如對涉及宣萱的相關產品資訊有任何疑問，應先向經理人公司查詢確認，以免受誤導。

絕不姑息侵權行為 保留法律追究權利

聲明最後嚴厲警告侵權者，指出任何人士、公司或機構如未經授權，擅自使用宣萱的名義或肖像進行虛假宣傳、商業利用或其他侵權行為，天高娛樂及宣萱將保留一切依法追究法律責任之權利，絕不姑息。

宣宣所屬公司表示保留追究權利。（ig@jessicahsuan_official）

以下是天高娛樂有限公司代宣萱發出的嚴正聲明全文：

嚴正聲明

我司為知名演員宣萱小姐之經紀管理公司，負責統籌宣萱小姐之肖像權、代言事務及相關演藝權益。

近日，我司發現社交媒體上出現使用宣萱小姐肖像製作之合成圖片，並用於宣傳某「燃脂瘦身」產品。

我司及宣萱小姐鄭重聲明：從未授權任何個人、公司或機構使用宣萱小姐之姓名、肖像或相關資料作上述產品之宣傳、代理或推廣，亦與上述產品不存在任何合作或代言關係。

請廣大消費者、業界及合作夥伴提高警覺，如對涉及宣萱小姐之相關產品資訊有任何疑問，請先向我司查詢確認，以免受誤導。

任何人士、公司或機構如未經授權使用宣萱小姐名義或肖像進行虛假宣傳、商業利用或其他侵權行為，我司及宣萱小姐將保留一切依法追究法律責任之權利。

特此聲明。

天高娛樂有限公司 謹啟

2026 年 7 月 24 日