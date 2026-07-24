謝賢離世｜譚俊彥憶四哥皮褸鐵騎型爆登場　陳煒讚瀟灑敬業樂業

一代影星謝賢（四哥）日前與世長辭，享年89歲。今日（24日）譚俊彥與陳煒出席「無綫集團有限公司」正式更名發布會，接受《香港01》訪問時憶起與四哥生前合作的點滴。二人曾與四哥於劇集《法證先鋒IV》中結緣，對於前輩的離世，二人均感到相當惋惜。

譚俊彥與陳煒出席「無綫集團有限公司」正式更名發布會。(胡凱欣 攝)

巨星風範深入民心 鐵騎皮褸成經典

譚俊彥在訪問中表示，當年拍攝《法證先鋒IV》時，四哥仍然非常精靈且帥氣十足：「你每一次覺得望住四哥就係嗰個巨星，即係嗰種星味就會出咗嚟！」譚俊彥更分享了一段童年時與四哥相處的難忘回憶，他笑言四哥每次出席聚會都總會「型爆」登場：「佢應該好晏先嚟嘅，就著住皮褸咁，然之後就擺低頭盔問：『我架電單車擺喺出面啊，點啊？我係咪好型呀？』咁呢個真係令到我好深刻印象，所以其實真係瀟灑同埋靚仔，我亦都覺得希望大家記得佢最靚仔最瀟灑嗰面。」

譚俊彥笑言四哥每次出席聚會都總會「型爆」登場。(胡凱欣 攝)

陳煒敬佩四哥敬業樂業

而陳煒亦對四哥的敬業樂業感到由衷敬佩，她憶述在《法證先鋒IV》拍攝及宣傳期間，四哥無論何時都將腰骨挺得筆直：「佢真係好瀟灑，好有型咁，同埋永遠都挺到條腰骨好直㗎！」陳煒曾好奇請教對方保持有型的秘訣，四哥直言全靠堅持運動：「佢話真係要運動！擺咗好多功夫落去，好值得我哋做藝人嘅學習，做後輩真係應該學習佢個咁敬業嘅態度。」

陳煒憶述在《法證先鋒IV》拍攝及宣傳期間，四哥無論何時都將腰骨挺得筆直。(胡凱欣 攝)

被問到四哥家人低調處理身後事，是否貫徹其瀟灑作風時，譚俊彥體貼地表示應將空間交還給家屬，並尊重他們的處理方式，認為只要四哥在大家心中留下美好的印象便已足夠：「呢個應該我哋又唔係好方便去評論，呢個係交返畀佢屋企人。每一個人都要尊重佢哋自己嘅處理方法，咁我覺得就係總之佢哋屋企人，同埋觀眾或者大家留住一個好好嘅印象。」

譚俊彥體貼地表示應將空間交還給家屬。(胡凱欣 攝)

譚俊彥望畀啲空間四哥家人

至於從小已經認識，譚俊彥被問到有否慰問過佢屋企人，他表示因為霆鋒都忙：「同埋即係我覺得我哋呢啲年紀啦，其實生、離、死、別係點都要面對嘅一件事。畀啲空間佢哋啦，我覺得佢哋都即係咁大。個人亦都識得點樣處理自己，就無論家庭又好，Fans又好。因為始終成家都係公眾人物，咁每一家嘅處理方法都唔同，咁都應該畀返啲空間去尊重佢哋嘅處理方法。」

譚俊彥望畀啲空間四哥家人。(胡凱欣 攝)

孖馬國明美國開騷

此外，二人亦透露即將聯與「跳唱男神」馬國明飛往美國登台，目前正積極揀歌及排練，期望將最好的狀態帶給海外觀眾：「始終，美加嘅地方好少可去同嗰邊嘅Fans去見面，今次係一個好開心嘅方式，同大家一齊可以度過一個好愉快嘅夜晚。」