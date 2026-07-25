何廣沛年底結婚落實陳曉華做兄弟　懶理朱敏瀚尷尬：唔需要我關心

「無綫集團有限公司」今日（24日）舉行更名發布會，何廣沛亦有出席支持。早前宣布求婚成功的何廣沛，即將迎娶未婚妻，他在活動上接受《香港01》訪問時，就被問到婚禮的籌備進度以及確實婚期，他大方透露婚禮籌備得「八八九九」，並落實會在今年冬季舉行。

「無綫集團有限公司」今日舉行更名發布會。(胡凱欣 攝)

何廣沛將籌備婚禮的重任全部交託給未婚妻

何廣沛目前正忙於拍攝新劇《模範律師團》，他坦言因為工作繁忙，所以將籌備婚禮的重任全部交託給未婚妻：依家呢一刻就因為我而家忙緊拍劇啦，籌備婚禮嘅重任，就交咗畀未婚妻。咁我希望可能我嚟緊煞科之後，可以重新再pick up返個進度，可能幫輕返佢。因為我都知道而家，我忙住做嘢，令到佢全權去跟進呢件事係有啲辛苦，有少少不近人情嘅。」雖然何廣沛要未婚妻獨自籌備婚禮，但作為暖男的他怎會不跟未婚妻道謝：「所以我喺呢度都多謝你啊未婚妻！」

何廣沛將籌備婚禮的重任全部交託給未婚妻。(胡凱欣 攝)

何廣沛收入平穩 一直有劇拍

談到下半年的工作安排及收入，何廣沛表示雖然有傳劇集減少，但他自己的產量依然保持：「暫時我又覺得影響不大喎！雖然可能傳都話比較少咗劇集開啦，其實我嘅產量都keep住，都仲喺度嘅。其實我而家拍緊《模範律師團》啦，嚟緊都好似有一套劇Mark咗我期。所以我都希望下半年快啲拍完嗰套劇，可以之後再再抽身去返個婚禮。咁收入就都係正常囉，冇話大起大跌咁樣，我比較平穩㗎我個人係。」

何廣沛話自己收入平穩 。(胡凱欣 攝)

何廣沛年底結婚落實陳曉華做兄弟

至於被問到陳曉華會擔任何廣沛婚禮的兄弟，而並前緋聞男友朱敏瀚同時亦是他的好朋友，會否安排二人一同擔任。何廣沛就直言不會尷尬：「因為呢啲係佢哋之間嘅私事啦，所以我都唔會話好尷尬，呢啲我就交返畀佢哋兩個自己當事人去處理啦。咁總之我就會邀請Hera（陳曉華）做我兄弟啦，所以我唔會去理其他人嘅事情，唔需要我關心啦。因為我自己已經陶醉緊係我自己嘅幸福世界裡面啦，我已經無視左旁邊嘅所有人。」

何廣沛年底結婚落實陳曉華做兄弟。(胡凱欣 攝)