楊玉梅遇「殺豬盤」騙局險失30萬　被20出頭小鮮肉狂冧叫仙女姐姐

現年61歲的前亞姐楊玉梅保養得宜，樣貌與身材至今零跌Watt。雖然多年來保持單身、甚至曾拒絕豪門追求，但近日她於小紅書拍片自爆，竟遇上近年非常猖獗的「殺豬盤」愛情騙局，遭一名20多歲的「小鮮肉」熱烈追求兼騙財，而她的霸氣反擊更獲網民封為「人間清醒」！

楊玉梅當年參選1990年亞姐獲得季軍、「最上鏡小姐獎」及「完美體態獎」，成為三料得主。（《1990 亞洲小姐競選決賽》截圖）

楊玉梅日前於內地購入四房一廳單位，是圈中的隱形富婆。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

楊玉梅自爆遭小鮮肉熱烈追求

近日楊玉梅在社交平台小紅書拍片，自爆險墮近年猖獗的「殺豬盤」愛情騙局，她透露今年初在聚會上遇到一名年約20多歲的年輕男子主動搭訕。雖然楊玉梅當時笑言「你20幾歲可以做我個孫」，但男方不斷分享自己的白手興家創業經歷，令她一度以為對方是個有上進心的年輕人，於是便交換了聯絡方式。

楊玉梅近日在小紅書拍片分享自己險些墮入「殺豬盤」的驚險經過。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

楊玉梅自爆稱在聚會中獲20幾歲的年輕男子主動搭訕。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

苦肉計求投資30萬露真面目

交換聯絡方式後，該名「小鮮肉」隨即展開猛烈攻勢，每日早午晚定時發訊息噓寒問暖，每晚更會曖昧地甜叫她「仙女姐姐，你瞓覺未呀？」為了博取信任，男方更經常在朋友圈大曬打高爾夫球、四處飛應酬的「成功人士」生活來包裝自己。

雙方對話維持長達兩個月後，男方終於露出真面目，聲稱手頭上有個「大項目」出現資金周轉問題，開口要求楊玉梅投資30萬元，更誇下海口承諾「聽日還錢兼畀多五個點（5%利息）」，甚至揚言資金放一個多月就能翻一倍。

該名「小鮮肉」每日早午晚定時發訊息向楊玉梅噓寒問暖。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

後來男方開口要求楊玉梅投資30萬元。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

楊玉梅霸氣反擊愛情騙徒

面對這套典型的騙錢話術，楊玉梅一眼便識穿對方的「殺豬盤」套路，並在片中霸氣直斥：「你估我61歲的姐姐傻的嗎？白活了嗎？你當我待宰的豬嗎？」她直言騙徒專門向年紀大的單身女性埋手，誤以為女方寂寞渴望愛情便能乘虛而入，但她強調自己生活充實有工作，根本不會上當。

楊玉梅識破這是「殺豬盤」騙局後，雙方未有再聯絡。（小紅書@楊玉梅Strawberry）

影片曝光後引發網民熱烈討論，大家紛紛激讚楊玉梅非常精明，絕對是「人間清醒」的代表，並認同騙徒以為女人年紀越大越好騙錢是打錯算盤，讚揚她做了一個極佳的防騙示範。