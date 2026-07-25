港姐2026｜大熱李澤欣拋震撼彈認愛　剛開始初戀：唔支持選就拜拜

全城矚目的選美盛事《2026香港小姐競選》決賽舉行在即，無綫今日（25/7）於將軍澳電視城舉行外景特輯《香港小姐湘遇記》試映會。當中2號大熱候選佳麗李澤欣（Scarlett）現身出席活動並接受《香港01》訪問，除了分享隨大隊前往外景拍攝時的辛酸與難忘點滴外，亦大方回應面對黑材料的心理準備，更首度透露了自己的感情狀況。

外景日程緊湊體力大挑戰 每日僅睡兩小時

談及早前前往湖南拍攝外景的體驗，Scarlett直言過程充滿喜怒哀樂，坦言出發時未有預計日程會如此緊密。「感受真係好多情緒，一開始話出發，『吓！下個禮拜出發啦？』完全冇諗過係咁快嘅事。當我哋真正開始拍攝嘅時候，發現原來都唔係咁簡單，節奏好緊湊、休息又唔夠，又要日曬雨淋，同埋食無定時，所以都唔係咁容易，好摧殘㗎！」

Scarlett大方認愛剛開始初戀 ，男友全力支持追夢。（葉志明攝）

被問到最辛苦的時刻，Scarlett透露連續數天每天只能睡眠約兩小時，對體力是極大考驗：「連續幾日都係睡得兩個鐘，所以真係唔知點樣捱過，感覺過程好漫長！」她透露第一天拍攝時曾感到身體不適，幸好獲得其他佳麗送上食物和關心，讓她成功咬牙撐過。「體會到人嘅極限真係可以不斷提高，雖然少瞓咗，但依家有返經驗，之後大家會見到我哋越來越進步！」

自嘲「出事」照片流出 街上未被市民認出

對於在外景期間因飲食及水腫問題被拍到「小肚腩」照片，Scarlett幽默地表示不介意：「嗰陣在武陵源嘅時候，大家睇節目應該覺得『點解Scarlett好似冇之前見過咁fit呢？』因為嗰陣身體未適應有水腫，而且真係好夜食，我哋12點幾先食晚餐，但第二日又要穿啲咁緊嘅衫，真係控制唔到！第二日個肚仔仲喺度，真係出晒事嘅相大家睇到，不過依家重發之後我都有啲經驗，之後會越來越好。」被問到參選後搭地鐵或出街時有沒有被街坊認出，Scarlett笑稱暫時未有：「我平時搭地鐵都未有人發現我係香港小姐！但如果大家見到我都可以同我Say Hi或者合照！」

全城矚目的選美盛事《2026香港小姐競選》決賽舉行在即，無綫今日於將軍澳電視城舉行外景特輯《香港小姐湘遇記》試映會。（葉志明攝）

坦蕩面對黑材料 澄清絕無夜蒲習慣

每逢港姐競選期間，參賽者往往成為爆料目標。問到會否擔心被爆黑材料，Scarlett顯得非常坦蕩，並澄清自己家教甚嚴，過往的生活極為規矩。「我之前都拍過下廣告，喺網上留言都比較少見到有黑材料。我本身家教好嚴，中學嗰陣真係唔俾夜蒲，係以前真係唔俾！」

她補充指，大學畢業後頂多只會與三五知己聚會聊天，絕無誇張的夜生活：「就算去嗰啲地方都係同朋友飲吓嘢、傾吓偈、Girl Talk。如果有人話我夜蒲，我都唔擔心，因為我自己行得正企得正，我係一個普通人，只要冇影響到人、遵守場所規則就冇問題。」至於外界關注的感情歷程，她亦大方自爆：「我其實完全冇咩感情史，我完全唔擔心！」

Scarlett坦蕩面對黑材料 ，澄清絕無夜蒲習慣。（葉志明攝）

大方認愛剛踏入初戀 男友全力支持追夢

在追問之下，Scarlett更拋出震撼彈，首度公開承認自己剛展開一段戀情，且對方是她的初戀！「其實我……剛剛開始咗初戀！佢好支持我參選，因為佢知道呢個係我嘅夢想。我哋剛喺埋一起冇幾耐，喺一齊之前我都同佢講過我準備去選港姐，如果佢唔同意就『拜拜』啦！」Scarlett笑言男友非常尊重她的決定，兩人目前感情穩定：「大家都係剛開始，所以都比較低調。我覺得只要互相支持同鼓勵，對這段感情都好有信心。」