中年好聲音4｜劉洋認同停播回氣　談網傳7強名單龍婷睇好其中三位

劉洋、龍婷今日（27日）現身保良局參與《SHINE ON! 保良慈善演唱會》歌手義工探訪活動，與小朋友玩遊戲。二人接受《01娛樂》訪問時，亦講到近日網上流傳《中年好聲音4》七強名單的消息，龍婷直言睇好今屆的三位參賽者入三甲，至於講到《中4》結束後會暫告一段落，劉洋認同要沉澱一下儲備力量，等待其他31至34歲有意報名的參賽者夠年齡也是可以理解。

余宗遙、雲浩影、曾比特、劉洋及龍婷現身保良局參與《SHINE ON! 保良慈善演唱會》歌手義工探訪活動。（鄧穎琪攝）

余宗遙、雲浩影、曾比特、劉洋及龍婷獲頒發感謝狀。（鄧穎琪攝）

余宗遙、雲浩影、曾比特、劉洋及龍婷與小朋友大玩遊戲及唱歌。（鄧穎琪攝）

做義工探小朋友 龍婷擔任葉振棠嘉賓大讚中氣十足

劉洋、龍婷過往都有幫保良局做義工去探訪長者，而今次探小朋友，龍婷指他們十分搞笑，劉洋亦覺得他們很好玩、很可愛。龍婷早前擔任葉振棠演唱會嘉賓，又一同去番禺、廣州、南沙表演，他說：「唱咗兩隻合唱歌，一隻係《笑傲江湖》， 2021年同佢一齊唱過，點擊都好高，跟住今次唱返，唱多一隻《願你待我真的好》，以前未唱過，我都好開心，棠哥好勁，中氣好足！」

劉洋覺得小朋友們很好玩、很可愛。（大會提供）

龍婷早前擔任葉振棠演唱會嘉賓，又一同去番禺、廣州、南沙表演，他說：「唱咗兩隻合唱歌，一隻係《笑傲江湖》， 2021年同佢一齊唱過，點擊都好高，跟住今次唱返，唱多一隻《願你待我真的好》，以前未唱過，我都好開心，棠哥好勁，中氣好足！」（鄧穎琪攝）

網傳七強名單香港選手全覆沒 龍婷：個個都好叻

近日網上流傳《中4》七強名單，預計為鄭家聲、吳亦偉、尹景順、許美琪、尤淑情、許雲妮及蔡宓婕，即代表香港參賽者全軍覆沒；有網民就不值周志康、陳旭培、鄭仲豪未能入圍，更有人說會「罷睇」。劉洋及龍婷因為工作忙，未有太留意網上名單，但龍婷說：「心目中覺得佢哋個個都好叻！比賽呢樣嘢好難講，可能要等到嗰時先至知道真正七強係邊個。」又指她與劉洋都會擔任決賽嘉賓，非常期待。

近日網上流傳《中4》七強名單，指周志康、陳旭培、鄭仲豪未能入圍，換言之七強是鄭家聲、吳亦偉、尹景順、許美琪、尤淑情、許雲妮及蔡宓婕，有網民替香港選手全軍覆沒感不值。（網上圖片）

二人因為工作忙，未有太留意網上名單，但龍婷說：「心目中覺得佢哋個個都好叻！比賽呢樣嘢好難講，可能要等到嗰時先至知道真正七強係邊個。」（鄧穎琪攝）

網民為周志康鄭仲豪等不值 龍婷：名次唔代表任何嘢

談到有網民替周志康、陳旭培、鄭仲豪不值，龍婷認為：「我覺得比賽呢一樣嘢，你睇電視，各花入各眼，可能網友覺得邊個邊個唱得最好，係佢自己嘅心水，但係真正到比賽過程當中，每個人發揮都有好好或者唔係咁好，或者呢隻歌適唔適合佢，我覺得一個名次唔代表任何嘢。（劉洋：說得太好！）我說的就是我！」劉洋也坦言一場比賽臨場發揮最重要，就算平時唱得很好，但比賽臨場都會因為緊張、身體條件、抗壓能力等影響發揮，龍婷指劉洋上台冇壓力，劉洋就笑說：「我每一次上台都感覺很享受。」

談到有網民替周志康、陳旭培、鄭仲豪不值，龍婷認為比賽是各花入各眼，又謂：「我覺得一個名次唔代表任何嘢。」（鄧穎琪攝）

有網民替網傳名單上被淘汰的三位不值，劉洋認為一場比賽臨場發揮最重要，就算平時唱得很好，但比賽臨場都會因為緊張、身體條件、抗壓能力等影響發揮，龍婷指劉洋上台冇壓力，劉洋就笑說：「我每一次上台都感覺很享受。」（鄧穎琪攝）

龍婷睇好今屆三位女參賽者 劉洋：今次女仔好犀利

講到二人心目中的三甲人選，龍婷說：「我覺得三個女仔唱得好好！」換言之是許美琪、許雲妮、尤淑情和蔡宓婕其中三位，並謂：「我係評審我都揀唔到，你叫我揀我都揀唔到，個個都好好，所以決賽嗰日一定好精彩。」劉洋也直言：「《中1》至《中3》都係男仔，但係今次女仔真係好犀利！」

講到二人心目中的三甲人選，龍婷說：「我覺得三個女仔唱得好好！」換言之是許美琪、許雲妮、尤淑情和蔡宓婕其中三位，並謂：「我係評審我都揀唔到，你叫我揀我都揀唔到，個個都好好，所以決賽嗰日一定好精彩。」（鄧穎琪攝）

劉洋也直言：「《中1》至《中3》都係男仔，但係今次女仔真係好犀利！」（鄧穎琪攝）

劉洋認同節目停播儲力量 指可等31至34歲選手夠歲數參賽

至於《中4》結束後節目將停播，問二人有何看法，劉洋表示：「我感覺，可能是《中年好聲音》應該要停一年，可能是要升值、儲備力量，因為找參賽的歌手已經四屆了，好多的歌手出來得差不多了，所以應該沉澱一年。」早前監製吳國華親證停播消息時曾說：「始終連續四年呢，真係，特別香港要參加嘅選手呢，都七七八八喇。所以你見到今年好多海外參賽者，咁我哋希望停一停嘅時間，等有啲啱啱好年紀夠入到去呢個比賽，如果唔係，驚香港都唔夠人參賽。」問到劉洋是否也覺得已飽和，他又表示不算是飽和，總之就是可能要沉澱一下，讓更多人考慮，但他相信仍有很多很好的歌手，又說：「真係有好多，因為《中年好聲音》35歲先可以參加，有好多可能31至34歲，唔夠歲數。」