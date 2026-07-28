御廷謠劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《御廷謠》陸劇又名《江山為聘》，改編自行煙煙的小說《江山為聘》。有行煙煙作為編劇，張雁傑為執導，由吳謹言、陳哲遠領銜主演的一套以古裝愛情榷謀為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《御廷謠》電視劇情大綱

立志憑藉科舉改寫底層命運的孤女孟廷輝（吳謹言 飾），因機緣巧合結識了微服私訪的少年新帝英寡（陳哲遠 飾）。兩人默契聯手鏟除沙州官匪，英寡深為其驚世膽識與卓越智謀所折服，遂暗中助力她赴京趕考。入京後的孟廷輝不幸遭逢科舉舞弊的陷害，憑藉大智大勇自證清白後，獲英寡破格任命為察聞院主事，自此深入龍潭虎穴，連破虎嘯幫與晚香閣等黑惡勢力，一舉牽出了血月會企圖復國的驚天陰謀與盤根錯節的朝堂權鬥。

在一次次懲奸除惡與危機交織中，兩人從惺惺相惜的君臣知己漸漸萌生出深厚情愫。然而，擺在他們面前的既有曲折離奇的身世謎團，也有傳統朝堂勢力的層層阻力與動盪不安的邊境戰亂。歷經無數生死考驗，孟廷輝與英寡始終緊握雙手、生死相依，最終成功平定叛亂、整肅朝綱腐敗，以無雙的熱血與擔當，攜手實現了共護江山萬民的宏大誓願。

《御廷謠》播出更新時間｜最新追劇日曆

《御廷謠》電視劇幾時播?《御廷謠》於7月28日20:45空降直播，一共有32集，由芒果TV與Disney+同步上線播放。7月28日18:55起，會員連更不斷檔，SVIP每日搶先看1集；隔天起每日12點更新 7月28日20:10 湖南衛視金鷹獨播劇場播出

《御廷謠》演員

吳謹言 飾 孟廷輝

吳謹言 飾 孟廷輝（weibo@電視劇御廷謠）

陳哲遠 飾 英寡

陳哲遠 飾 英寡（weibo@電視劇御廷謠）

梁永棋 飾 尹清

梁永棋 飾 尹清（weibo@電視劇御廷謠）

趙昭儀 飾 嚴馥之

趙昭儀 飾 嚴馥之（weibo@電視劇御廷謠）

張南 飾 沈知禮

張南 飾 沈知禮（weibo@電視劇御廷謠）

郭品超 飾 古欽

郭品超 飾 古欽（weibo@電視劇御廷謠）

盛一倫 飾 凌雲飛

盛一倫 飾 凌雲飛（weibo@電視劇御廷謠）

閆玉晨 飾 沈知書