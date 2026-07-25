毛骨悚然的戀愛線上看分集劇情｜Netflix更新時間+演員關係圖簡介

《毛骨悚然的戀愛》韓劇，改編自2011年的電影《我的見鬼女友》。有崔貞美作為編劇，李旻樹為執導，由朴恩斌、梁世宗、邕聖祐領銜主演的一套以奇幻浪漫為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《毛骨悚然的戀愛》韓劇，改編自2011年的電影《我的見鬼女友》。（IG@tvn_drama）

《毛骨悚然的戀愛》電視劇情大綱

千汝利（朴恩斌 飾）因擁有看見鬼魂的特異體質，且肢體碰觸能讓對方暫時共享靈異視野，長年備受困擾而選擇遠離人群。直到她遇上害怕鬼魂卻熱血正義的檢察官馬剛旭（梁世宗 飾），兩人因攜手調查多宗靈異案件而逐步加深了解。

隨著相處日久，千汝利視為負擔的能力化為幫助冤魂圓滿遺願、化解積怨的力量；馬剛旭亦在陪伴下戰勝了恐懼。這對原本孤立的心靈在相互扶持與理解中，最終迎來了溫暖的雙向成長。

《毛骨悚然的戀愛》每集劇情

《毛骨悚然的戀愛》第1-5集

《毛骨悚然的戀愛》第一集：

千汝利擁有見鬼且肢體接觸能共享視野的體質，為順應命運聽從巫女指引協助幽魂圓願，並在荒山搜屍時首遇檢察官馬剛旭。不久後，千汝利憑鬼魂線索追查嫌疑人時遭對方撞擊，馬剛旭目擊並登上其車輛展開追逐，二人最終在靈體協助下成功捉拿嫌疑人，千汝利則將車尾箱的遺體交由馬剛旭處理。

由於千汝利屢次比警方更快掌握命案線索，馬剛旭透過閉路電視查出她是蕾娜酒店代表並親赴調查。千汝利躲入辦公室避開，當馬剛旭強行推門對峙時，受驚的千汝利失足向後倒去，被他及時伸手穩穩拉住。

《毛骨悚然的戀愛》第二集：

馬剛旭見千汝利屢現命案現場起疑，登門質問卻不信其受鬼魂指引。其後，千汝利巧遇曾涉殺張恩珠的表妹未婚夫朴勝宰，她憑冤魂所言故意激怒對方；朴失言稱張為「死去的女人」，戳破謊言並加深嫌疑。馬剛旭推測屍藏天台水箱，搜查時意外抓住千汝利腳踝，兩人遂聯手尋獲證據。

千汝利赴濟州島出差，與同在該處觀禮的馬剛旭陰差陽錯同房共眠。清晨千汝利試探對方是否開啟靈眼，馬剛旭隨口撇清，卻仍護她周全。隨後兩人各自受託尋人，於懸崖重逢；千汝利失足，避開救援雙雙墮海，浮出水面時竟意外發現水底沉屍。

《毛骨悚然的戀愛》播出更新時間

《毛骨悚然的戀愛》電視劇幾時播?《毛骨悚然的戀愛》於7月18日播放，每週六、日各更新一集，一共有12集，由Netflix播放。

《毛骨悚然的戀愛》演員人物關係圖

《毛骨悚然的戀愛》人物關係圖（TvN圖片）

《毛骨悚然的戀愛》演員

朴恩斌 飾 千汝利

朴恩斌 飾 千汝利（IG@tvn_drama）

梁世宗 飾 馬剛旭

梁世宗 飾 馬剛旭（IG@tvn_drama）

邕聖祐 飾 姜珉煥

邕聖祐 飾 姜珉煥（IG@tvn_drama）

曹慧朱 飾 千荷利