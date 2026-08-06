御廷謠線上看分集劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+簡介

《御廷謠》陸劇又名《江山為聘》，改編自行煙煙的小說《江山為聘》。有行煙煙作為編劇，張雁傑為執導，由吳謹言、陳哲遠領銜主演的一套以古裝愛情榷謀為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《御廷謠》電視劇情大綱

立志憑藉科舉改寫底層命運的孤女孟廷輝（吳謹言 飾），因機緣巧合結識了微服私訪的少年新帝英寡（陳哲遠 飾）。兩人默契聯手鏟除沙州官匪，英寡深為其驚世膽識與卓越智謀所折服，遂暗中助力她赴京趕考。入京後的孟廷輝不幸遭逢科舉舞弊的陷害，憑藉大智大勇自證清白後，獲英寡破格任命為察聞院主事，自此深入龍潭虎穴，連破虎嘯幫與晚香閣等黑惡勢力，一舉牽出了血月會企圖復國的驚天陰謀與盤根錯節的朝堂權鬥。

在一次次懲奸除惡與危機交織中，兩人從惺惺相惜的君臣知己漸漸萌生出深厚情愫。然而，擺在他們面前的既有曲折離奇的身世謎團，也有傳統朝堂勢力的層層阻力與動盪不安的邊境戰亂。歷經無數生死考驗，孟廷輝與英寡始終緊握雙手、生死相依，最終成功平定叛亂、整肅朝綱腐敗，以無雙的熱血與擔當，攜手實現了共護江山萬民的宏大誓願。

《御廷謠》分集劇情

《御廷謠》1-5集分集劇情

第1集：沙洲女學內，天資聰穎的孟廷輝憑藉獨門親創的女子科舉試題預測籌措考務費，不料遭刺史親戚蔣美兒霸道橫加阻撓，甚至被搶走至關重要的參加鄉試憑證「親供」。面對欺凌，孟廷輝不再百般忍讓，果斷奪過匕首反制蔣美兒，順利奪回親供；事後，為幫好友嚴馥之擺脫被逼婚的命運並拯救瀕臨倒閉的博風樓，孟廷輝巧妙偽裝成京都花魁登台大秀，成功吸引全城目光、讓博風樓門庭若市。

然而，這場熱鬧意外撞上了黑虎堂堂主馮魯為其母舉辦的霸道忌日，馮魯逼令全城披麻戴孝，甚至當街殘害婚嫁新人。見博風樓熱鬧非凡，馮魯嫉恨之下派人血洗，危急關頭，微服至此的少年新帝英寡挺身而出、英雄救美。孟廷輝敏銳察覺英寡氣度不凡，巧妙引導其關注地方弊政，當英寡聽聞沙洲刺史丁衝竟公然向考生索要百兩巨額考務費時深感震驚，這場沙洲萍水相逢，就此悄然揭開了整肅官匪、革新朝綱的序幕。

第2集：蔣美兒因嫉妒博風樓生意興隆，率眾前來砸店並以開水殘害女學生，孟廷輝挺身而出，巧妙利用麟粉設下火圈陷阱，以「玉石俱焚」的驚人魄力逼得蔣美兒及其隨從跪地求饒、雙倍賠償。博風樓危機順利化解，嚴馥之也成功湊齊三百兩銀子擺脫逼婚命運；然而，深知得罪沙洲刺史丁衝後果嚴重的孟廷輝，背負著年幼時親眼目睹姐姐慘死的沈痛陰影，深感前路暗潮洶湧。

另一邊，微服私訪的少年新帝英寡在孟廷輝的協助下引開御前侍衛，並從她口中詳加深入瞭解沙洲官匪勾結的罪證，對這位外柔內剛、胸懷大智的女子刮目相看。然而，朝中權臣左相徐亭深夜強闖皇宮揭穿假皇帝，下令限期押回英寡；與此同時，丁衝受蔣美兒挑撥將孟廷輝逮捕入獄並查封博風樓。親眼目睹丁衝荒淫無度、魚肉百姓的英寡得知孟廷輝落難，決意速回皇宮主持大局，一場針對沙洲惡霸與朝堂權臣的反擊風暴蓄勢待發。

第3集：蔣美兒闖入牢獄對孟廷輝抽鞭施暴，並當面焚毀其參加科考至關重要的親供，孟廷輝忍痛盜取鑰匙越獄，直奔九幽城攔截前來搜集沙洲刺史丁衝私買軍械鐵證的英寡。孟廷輝以助其潛入地形複雜的九幽城為籌碼，換取英寡為她重獲科考資格的承諾，兩人一拍即合混入九幽城打探消息，不料身份敗露被黑虎堂堂主馮魯扔入凶險萬分的蛇窟。

憑藉英寡的精湛武功與孟廷輝的麟粉，二人順利化解蛇窟危機、制服馮魯並掌握丁衝通敵罪證；御林衛趕至包圍九幽城，企圖滅口的丁衝被神祕女射手飛箭封喉，沙洲惡霸勢力全面瓦解。事後英寡兌現承諾交還新親供，二人共飲羊湯、縱馬馳騁於漠北高原，孟廷輝坦露年幼遭拐賣致姐姐慘死的不堪往事，令英寡心生憐惜與敬重；隨著英寡起程回宮，這場惺惺相惜的沙洲萍水相逢，在「後會有期」的溫情約定中劃下句點。

第4集：沈知書在博風樓流連引發風波，被性格剛烈的好友嚴馥之當場驅逐；另一邊，少年新帝英寡攜沙洲鐵證強勢回朝，於朝堂之上公開發難打擊左相黨羽，成功收回京城要塞軍權，重塑朝堂局勢。與此同時，孟廷輝不負眾望在鄉試中一舉奪魁拿下解元，面對嚴馥之父親與繼母的無理刁難，孟廷輝巧妙以朝廷嘉獎匾額幫嚴馥之解圍、贏回尊嚴。

順利化解地方阻礙後，孟廷輝與嚴馥之結伴啟程進京；遠在京城的英寡翻閱鄉試名冊，驚喜發現孟廷輝竟與右相千金沈知禮一同高榜提名。昔日苦難纏身的沙洲孤女憑藉驚世才華一朝逆襲登科，英寡深感驚喜與讚賞，而這場關於寒門逆襲與朝堂變革的命運重逢，亦即將在京城正式拉開帷幕。

第5集：英寡命沈知書查訪刺殺丁衝的神祕女射手，另一邊，左相徐亭為打壓女子科舉，設局向朝廷施壓。會試揭榜之日，辛勤備考的孟廷輝竟意外落榜，而會元安如蘭的文章卻與其手筆如出一轍，引得暗中關注的英寡深感蹊蹺。深夜，險遭刺客偽造「懸樑自盡」殺手滅口的孟廷輝幸得好友嚴馥之及時救下，清醒後的她驚覺自己的考卷慘遭偷換，已然捲入了一場精心設計的驚天舞弊案。

街頭傳唱的會元佳作證實了自己的策論慘遭冒名頂替，孟廷輝不甘就此認命，遂散播小報揭露科場醜聞，更在鬧區敲鑼打鼓引來萬民圍觀，迫使暗殺者投鼠忌器。與此同時，英寡親赴貢院徹查試卷，面對考官以「試卷遭老鼠咬毀」為由的虛偽狡辯，雷霆震怒下嚴刑杖責，終於逼得心虛考官吐露會試舞弊與換卷的真相，一場還寒門學子公道、懲治科場腐敗的反擊大幕正式拉開。

《御廷謠》6-10集分集劇情

第6集：孟廷輝將科場舞弊風波鬧大，帶領眾書生直奔府衙，驚覺冒名頂替者竟是委身虎嘯幫頭領呂二的蔣美兒。當庭背誦經書時蔣美兒一竅不通、破綻百出，不料早已被虎嘯幫綁架家眷的府尹被迫屈從，將孟廷輝下獄；蔣美兒隨後指使獄卒嚴刑拷打並縱火企圖滅口，危急關頭，英寡率眾親臨大牢英雄救美，打跑呂二並生擒蔣美兒，虛弱的孟廷輝倒在英寡懷中。

昏睡兩日甦醒後，孟廷輝直赴大牢見蔣美兒，以活命為誘餌哄騙其詳細寫下與虎嘯幫及科考官員勾結舞弊的認罪書，隨後冷酷變卦、親自監督將罪大惡極的蔣美兒處以懸樑自盡。徹底知曉英寡尊貴的帝王身份後，一心改寫底層命運的孟廷輝心中狂喜，深知此乃逆天改命的絕佳契機，遂暗中精心籌劃製造偶遇，決意牢牢攀附這棵朝堂大樹，一步步踏上權力與社稷的巔峰。

第7集：雨夜之中，孟廷輝如熟稔的獵人般飲酒裝醉偶遇英寡，英寡雖看穿其刻意接近的心思，仍體貼召御醫為其診治，將計就計。面對左相徐亭公然下令廢除女子恩科、以太傅身分與祖訓逼壓帝王，朝堂變局一觸即發；孟廷輝為登高位、替亡姐報仇，主動獻計英寡，攜手右相千金沈知禮說服右相出面保舉，並率領全體女學子於左相府前寫下血書、誓言「不兼濟天下即客死他鄉」，以浩蕩民意迫使左相讓步，順利保住女子科舉。

成功破局後，孟廷輝邀英寡登城樓賞月，並提出欲出宮備考；然而在氣氛融洽之際，孟廷輝竟大膽向英寡索要「察聞院統領」之要職，暴露出極強的功利野心。深惡被人算計的英寡頓時龍顏大怒，嚴詞警告其切勿過分後憤然離去，留下暗自驚恐的孟廷輝，兩人在權謀交鋒與帝王心術中的微妙關係，再次蒙上了一層冷凜的陰影。

第8集：孟廷輝憑藉真才實學於殿試中勇奪狀元，與閨蜜嚴馥之歡慶登科，然而深感威脅的左相徐亭暗中阻撓，下令不予錄用並命其回鄉待命，企圖將她徹底雪藏於沙洲。與此同時，嚴馥之欲在京城開店，驚覺發放營業許可的「採風使」竟是冤家沈知書，遂假冒其未婚妻幫其解圍以求開店資格；而右相府內，大將狄念暗戀高中入職翰林院的沈知禮，沈父則對沈知書嚴厲苛責，實則是愛子心切、寄予厚望。

面對回鄉待命的低谷，孟廷輝深知遭左相打壓，決意絕不坐以待斃。深夜宮中突然傳信稱左相召見，即便嚴馥之憂心其中有詐，孟廷輝依然大膽冒險入宮赴約。不想傳信人竟是少年新帝英寡，此舉正是英寡為考驗其膽識所設下的局。見孟廷輝敢於深入虎穴，英寡大為賞識，遂果斷力排眾議，破格任命孟廷輝為察聞院主事，並將沈知禮調至其身邊擔任助手，助她在朝堂變革中邁出掌權的第一步。

第9集：虎嘯幫趁夜開棺掘墓、劫走百姓祖上屍骨，並藉此敲詐勒索高額「安葬費」，犯下滔天惡行。另一邊，孟廷輝與沈知禮正式踏入朝堂入職察聞院，在狄念的深情鼓勵下，性格溫婉的知禮勇敢克服怯懦；兩人於簡陋的察聞院中收留了精通香料且能言善道的尹清充實人手，孟廷輝隨即深入民間調查虎嘯幫魚肉鄉民的罪證。

與此同時，少年新帝英寡在沈知書的陪同下微服私訪匯音坊，會見了長相驚艷、琴藝超群的頭牌花魁司徒雪。面對奢華靡靡之音，敏銳的英寡一眼看破司徒雪絕非尋常女子，心生戒備，暗中防範這股隱匿於京城暗處的危險勢力。

第10集：英寡確認司徒雪係前朝餘孽「血月會」的刺客眼線，並密令沈知書戒備。孟廷輝深夜率眾抓獲虎嘯幫頭目呂二，不料偏袒左相勢力的刑部尚書萬凱竟暗中將人私放；面對重獲自由後更加猖狂、當街毆打受害百姓的呂二，孟廷輝果斷命沈知禮調來神衛軍封鎖現場，頂住刑部壓力，當街將罪大惡極的呂二等人棍棒杖斃，贏得百姓一片叫好，卻也招致朝中舊黨集體寫奏折彈劾。

英寡怒召孟廷輝入宮，痛斥其仗寵行事、打草驚蛇割斷了背後勢力的線索；孟廷輝正視帝王眼眸，坦言自己並非仗寵，而是願做皇上手中最鋒利的一把匕首，甘為鏟除黑惡前赴後繼。儘管深知孟廷輝出於公心，英寡仍順勢將其押入大牢以平眾怒；閨蜜嚴馥之聞訊急切奔走，拉著沈知書懇求出手相救，京城朝堂的風暴愈演愈烈。

《御廷謠》11-15集分集劇情

第11集：沈知禮與沈知書赴大牢探視，知禮點破英寡將孟廷輝懲戒下獄實乃保全其主事職務、堵住左相口舌的深意，孟廷輝頓時豁然開朗。深夜，左相派人傳喚孟廷輝，馬車半路遭虎嘯幫（呂大與黑衣頭領）埋伏劫殺；千鈞一髮之際，英寡暗中安排的伏兵挺身而出救下孟廷輝。孟廷輝方知自己被帝王當作引蛇出洞的「棋子」，雖獲無罪釋放並由英寡親自接出大牢，心中卻泛起被利用的寒意。

重返察聞院的孟廷輝被感激不盡的受害百姓溫暖包圍，重新燃起鏟除黑惡的鬥志。另一邊，刑部尚書萬凱遭人刺殺滅口，英寡順勢向左相國問責，左相以退為進申請告老，經朝臣求情後被飭令居家自省。嚴馥之酒樓開業，沈知書竟帶司徒雪前來助興，眼見司徒雪與英寡舉止親暱，孟廷輝醋意暗生提前離去；隨後，為徹查虎嘯幫殘餘線索，孟廷輝隻身踏入龍蛇混雜的長樂街興榮賭坊，準備揭開背後更深的陰謀。

第12集：孟廷輝與英寡喬裝深入長樂街興榮賭坊，憑藉孟廷輝精湛的江湖招數在賭桌大獲全勝。二人試圖從跑堂阿貴口中掏出虎嘯幫線索，卻不知賭坊二樓正隱匿著虎嘯幫幫主與血月會刺客司徒雪。狼狽為奸的二人獲悉調查後狠下殺手，將試圖籌錢救人的阿貴從樓上扔下當場滅口。為查明阿貴臨終提及的「阿悅」，英寡不惜揮霍萬金引人矚目，順利帶著孟廷輝戴上面具踏入暗藏玄機的二樓競拍樓層。

二樓競拍表面販賣花瓶，實則暗中囚禁與人口販買女子；孟廷輝亮出阿貴的手帕認出阿悅，並與英寡循聲及時將被打得體無完膚的阿悅救回察聞院。臨終前，阿悅吐露驚天慘案：無數熱血女子響應女子科舉，卻被黑惡勢力以「招募入學」為誘餌綁架囚禁，優秀者更被秘密送走銷聲匿跡。阿悅傷重身亡後，孟廷輝悲憤交加欲立刻尋虎嘯幫報仇；然而英寡看破其背後盤根錯節的官匪保護傘，嚴詞阻止其莽撞行事，下令必須從長計議，誓要將這條黑暗利益鏈連根拔起。

第13集：孟廷輝為徹底緝拿虎嘯幫賊人，採納英寡的勸告謹慎行事，決定設下「請君入甕」之計。虎嘯幫成員郝文明攜曠世珍寶前來拉攏，孟廷輝假意順從並在合夥契約上簽字以套取情報；然而虎嘯幫首領生性疑心極重，暗中安排了裝有炸藥的馬車企圖將其炸死。幸得孟廷輝與尹清機敏躲過爆炸，識破敵人的聲東擊西之計後直奔賭坊二樓，當場制止了一群戴著面具凌辱無辜女子的暴行。

面對郝文明的反誣與大理寺官員的包庇，孟廷輝憑藉扳指敏銳認出郝文明正是殺害阿悅的真凶；危急關頭郝文明拔刀刺殺，英寡帶兵及時趕到挺身撐腰，當場嚴令所有行凶者摘下面具，一舉揭露朝中多位股肱之臣的醜惡嘴臉並全數撤職查辦。經此一役，孟廷輝因勞累高燒昏倒、獲英寡悉心照料；案件大白後，英寡不僅重賞提拔孟廷輝，更頒布雷霆鐵律——凡販賣人口者一律斬立決，並實施京城全面禁賭，以朝堂重典肅清黑惡根基。

第14集：一名十年前在沙洲被孟廷輝弄瘸腿的仇家投靠虎嘯幫幫主凌雲飛，企圖利用孟廷輝的弱點伺機報復。與此同時，孟廷輝身體康復，英寡親臨察聞院慶功；隨後孟廷輝與沈知禮提審落網的浮夢與郝文明，郝文明在尹清偽造的認罪書逼問下情緒崩潰，為保全妻兒免遭虎嘯幫滅口，竟當場撞牆自盡，臨死前透露虎嘯幫背後另有權勢滔天的幕後黑手，使調查線索徹底中斷。

郝文明殞命後，孟廷輝回想刑部尚書萬凱臨終前留下的半個偏旁，朝堂疑雲愈加沉重。左相之子徐潤澤備下巨額聘禮前往博風樓高調求婚，幸得匯音坊掌事及時解圍；然而，孟廷輝近期頻頻被昔日沙洲馬賊襲擊、姐姐阿香慘死的噩夢驚醒，經尹清私下調查後證實，那個當年如魔鬼般凌虐姐姐的仇人並並未身亡，如今竟也潛伏於京城暗處，宿命的陰影再次籠罩而來。

第15集：孟廷輝於街頭尋獲十年前在沙洲虐殺姐姐阿香的人販子文爺，激憤之下拔刀將其刺傷；文爺故作弱者大呼「朝廷官員殺人」，引來百姓圍觀與朝中舊黨藉機發難，企圖罷免孟廷輝並廢除察聞院。危急關頭，微服私訪的英寡將眾人帶回朝堂審理，當庭拿出當年受傷的匕首，證實自己十年前在沙洲親眼目睹文爺的殘忍暴行，親自出面為孟廷輝作證洗清冤屈，僅以罰俸公平結案。

英寡親手扶起孟廷輝，重溫十年前激勵她「讀書考進士，入朝為官」的誓言，孟廷輝方知一直拯救自己的少年正是當今聖上，十年的執念與大仇終得昭雪。另一邊，嚴馥之潑水教訓詆毀孟廷輝的市井流言；而沈知禮得知恩師右相國竟也暗中落井下石、建議嚴懲孟廷輝，震驚之餘被父親及時攔下，提醒她「唯有跳出局，方能看清全貌」，前朝暗流再次起伏。

《御廷謠》16-19集分集劇情

第16集：右相國夫婦寺院求子遇沈知禮，知禮謹守禮數保持距離；右相隨後致信知禮，以「當眾未挺察聞院實乃暗中保護」的巧言說辭，騙過了心思單純的知禮。另一邊，英寡邀孟廷輝於梅園共度雪夜，孟廷輝奉上羊肉燴面並祈福天下安康，二人烹茶笑談、溫情脈脈；老宮人撞見後欲以朝律告發，被狄念果斷打暈，左相則對老宮人的密告持懷疑態度，反倒因奇葩兒子高調嚷嚷非孟廷輝不娶而頭痛不已。

朝堂之外，前朝逆黨「血月會」 private 散播引人著魔成癮的毒丹，並勾結虎嘯幫幫忙販售盈利，無數百姓受害甚至被迫典當妻女至晚香閣。孟廷輝全力搜集罪證，將虎嘯幫頭領凌雲飛的畫像撒遍京城；凌雲飛密會神秘蒙面人，對方叮囑其切勿張揚，並自信表態定能讓孟廷輝身敗名裂、永世不得翻身。

第17集：英寡嚴詞拒絕左相送來投懷送抱的女子，卻因處置變故錯過了與孟廷輝放河燈的約定。孟廷輝獨自返回察聞院途中遭兩名惡徒綁架施暴，危急中她踢中一人下體，並拔下發簪刺向另一人脖頸；雷電擊中旁邊大樹將倒地惡徒瞬間燒斃，嚇退另一歹人。尹清焦急趕來，脫下衣服披在衣衫不整、受創重的孟廷輝身上並背其回院，孟廷輝隨後閉門不出；直到收到英寡送來的十年前扶起她的畫作，深受鼓舞的孟廷輝才重新振作打起精神。

另一邊，嚴馥之遭繼母算計裝病騙回，被強行綁縛逼嫁；關鍵時刻沈知書攜當地刺史挺身而出，當眾宣稱嚴馥之乃其未過門之妻，一舉化解危機。京城連日暴雨導致河堤潰決、災情告急，英寡連夜安排賑災，嚴馥之收到孟廷輝的急信後，亦與沈知書火速趕回京城協助破局。

第18集：在大牢之中，刑部終於緝拿了此前凌辱孟廷輝的嫌犯。英寡親自前去提審，在問清其幕後主謀正是虎嘯幫後，當即果斷拔劍將其斬殺。與此同時，連日不絕的雷雨使災情愈發嚴重，朝堂內外四處散播流言，誣陷孟廷輝乃引發天怒的妖人。司天監召集大臣祈福祈雨時，左相國夥同司天監掌事藉「紫微星不安」之說發難，呈上一幅紅衣女子的醜化畫像，影射孟廷輝禍亂朝綱，並群起懇求皇帝早立后宮之主。英寡見左相國等人不顧災民死活、大搞政治算計，怒不可遏。關鍵時刻，孟廷輝挺身而出，當眾提出願以性命挽救天災，但條件是左相國必須立下軍令狀——若她死後仍大雨傾盆，左相國便須以死贖罪。說罷，孟廷輝當場踢倒司天監的司南以身破戒，震懾群臣，英寡亦順勢放話待災情過去再議立后，成功化解朝堂威逼。

惡劣的天候亦對血月會造成衝擊，其頭領一心只想早日繼承大統，無視受災百姓食不果腹的慘狀，力排眾議將資金全部投入挖礦與鍛造兵器中，此舉讓不少原本忠心耿耿的會眾動搖了決心。暴雨停歇、災情退去後，英寡為保障孟廷輝的人身安全，特意為察聞院撥配十二名武藝精湛的精銳輕騎暗中護衛。隨後，英寡下旨將左相國之子徐潤澤賜婚予聞若玫，強行斬斷了徐潤澤對孟廷輝的糾纏。另一邊，沈知書發覺自己深愛嚴馥之，試探表白卻因昔日沾花惹草的印象被嚴馥之當成登徒子一口回絕。與此同時，孟廷輝搜集到匯音坊與血月會勾結的線索，得知其中流出害人的毒藥「無窮丸」，導致許多受害百姓被迫賣妻賣女。為了深入調查且不打草驚蛇，孟廷輝果斷女扮男裝，隻身踏入匯音坊一探究竟。

第19集：孟廷輝女扮男裝前往晚香閣，探訪私售毒丹「無窮丸」的香凝姑娘，打聽出新一批毒物即將到貨，且香凝並未見過虎嘯幫頭領凌雲飛。此時英寡亦聞訊趕來打探消息，香凝見金主光臨便上前投懷送抱、撫胸逢迎，引得孟廷輝心中醋意大發；隨後老鴇下達客令，二人順勢告辭。走在熱鬧的街頭，英寡為孟廷輝買下糖人共賞夜景，繁華人潮中路人無意間撞了孟廷輝一下，促成兩人意外唇齒相依的浪漫一吻，甜蜜的情愫在月色下悄然滋長。隨後，二人偶遇司徒雪並聽其彈曲，孟廷輝從司徒雪口中得知晚香閣閣主柳如煙經常購買怡情助興的沐浴湯藥，敏銳推測此人必與凌雲飛關係斐然，遂叮囑司徒雪若有柳如煙的動向需及時通報。

另一方面，柳如煙將孟廷輝暗中打探的消息告知凌雲飛，凌雲飛冷笑放話要讓孟廷輝見識毒丹厲害；二人因無窮丸暴利千兩而野心膨脹，對禁賭令再無忌憚。戴著面具的右相國深夜冒險到訪，嚴詞提醒弟弟凌雲飛及早斬斷毒品生意並離京，但利欲薰心的凌雲飛與柳如煙根本聽不進去，反倒奚落右相國無能，惹得右相國對柳如煙厭惡至極。殊不知，司徒雪實乃前朝逆黨「血月會」的潛伏弟子，血月會統領因不滿凌雲飛妄圖獨吞暴利，決定借刀殺人，命司徒雪向孟廷輝通報情報。得到消息的孟廷輝迅速率領輕騎軍殺入晚香閣進行抓捕，不料眾人趕到時，柳如煙早已遇害身亡，鮮血將整缸沐浴水染得殷紅刺目。面對晚香閣眾女子的悲切求告，孟廷輝立誓定要破獲此案、將幕後黑手繩之以法。

《御廷謠》播出更新時間｜最新追劇日曆

《御廷謠》電視劇幾時播?《御廷謠》於7月28日20:45空降直播，一共有32集，由芒果TV與Disney+同步上線播放。湖南衛視&芒果TV雙平台獨播 每日12:00，會員連更不斷檔，SVIP每日搶先看1集; 每日20:10，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

《御廷謠》播出更新時間｜最新追劇日曆

《御廷謠》演員關係圖

《御廷謠》演員

吳謹言 飾 孟廷輝

（weibo@電視劇御廷謠）

陳哲遠 飾 英寡

（weibo@電視劇御廷謠）

梁永棋 飾 尹清

梁永棋 飾 尹清（weibo@電視劇御廷謠）

趙昭儀 飾 嚴馥之

（weibo@電視劇御廷謠）

張南 飾 沈知禮

（weibo@電視劇御廷謠）

郭品超 飾 古欽

（weibo@電視劇御廷謠）

盛一倫 飾 凌雲飛

盛一倫 飾 凌雲飛（weibo@電視劇御廷謠）

閆玉晨 飾 沈知書