毛骨悚然的戀愛線上看分集劇情｜Netflix更新時間+演員陣容簡介

《毛骨悚然的戀愛》韓劇，改編自2011年的電影《我的見鬼女友》。有崔貞美作為編劇，李旻樹為執導，由朴恩斌、梁世宗、邕聖祐領銜主演的一套以奇幻浪漫為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《毛骨悚然的戀愛》韓劇，改編自2011年的電影《我的見鬼女友》。（IG@tvn_drama）

《毛骨悚然的戀愛》電視劇情大綱

千汝利（朴恩斌 飾）因擁有看見鬼魂的特異體質，且肢體碰觸能讓對方暫時共享靈異視野，長年備受困擾而選擇遠離人群。直到她遇上害怕鬼魂卻熱血正義的檢察官馬剛旭（梁世宗 飾），兩人因攜手調查多宗靈異案件而逐步加深了解。

隨著相處日久，千汝利視為負擔的能力化為幫助冤魂圓滿遺願、化解積怨的力量；馬剛旭亦在陪伴下戰勝了恐懼。這對原本孤立的心靈在相互扶持與理解中，最終迎來了溫暖的雙向成長。

《毛骨悚然的戀愛》每集劇情

《毛骨悚然的戀愛》第1-5集

《毛骨悚然的戀愛》第一集：

千汝利擁有見鬼且肢體接觸能共享視野的體質，為順應命運聽從巫女指引協助幽魂圓願，並在荒山搜屍時首遇檢察官馬剛旭。不久後，千汝利憑鬼魂線索追查嫌疑人時遭對方撞擊，馬剛旭目擊並登上其車輛展開追逐，二人最終在靈體協助下成功捉拿嫌疑人，千汝利則將車尾箱的遺體交由馬剛旭處理。

由於千汝利屢次比警方更快掌握命案線索，馬剛旭透過閉路電視查出她是蕾娜酒店代表並親赴調查。千汝利躲入辦公室避開，當馬剛旭強行推門對峙時，受驚的千汝利失足向後倒去，被他及時伸手穩穩拉住。

《毛骨悚然的戀愛》第二集：

馬剛旭見千汝利屢現命案現場起疑，登門質問卻不信其受鬼魂指引。其後，千汝利巧遇曾涉殺張恩珠的表妹未婚夫朴勝宰，她憑冤魂所言故意激怒對方；朴失言稱張為「死去的女人」，戳破謊言並加深嫌疑。馬剛旭推測屍藏天台水箱，搜查時意外抓住千汝利腳踝，兩人遂聯手尋獲證據。

千汝利赴濟州島出差，與同在該處觀禮的馬剛旭陰差陽錯同房共眠。清晨千汝利試探對方是否開啟靈眼，馬剛旭隨口撇清，卻仍護她周全。隨後兩人各自受託尋人，於懸崖重逢；千汝利失足，避開救援雙雙墮海，浮出水面時竟意外發現水底沉屍。

《毛骨悚然的戀愛》第三集：

千汝利與馬剛旭墜崖落水並發現水底屍體。千汝利憑鬼魂線索在懸崖找回證物手機助馬剛旭破案。面對多次巧合，馬剛旭雖生疑卻體貼照顧，令害怕鬼怪的千汝利大為感激。其後兩人在餐廳偶遇，醉酒的千汝利摘下手套拉扯馬剛旭，肢體接觸間馬剛旭意外獲得見鬼的能力。次日馬剛旭登門歸還手套，竟將千汝利屋內的鬼魂誤當鄰居小孩搭話。

知曉真相後逃家求助的馬剛旭，獲千汝利攜驅鬼用品登門救援。千汝利喝燒酒壯膽揭開詛咒真相，直接將馬剛旭嚇至昏厥。恢復意識後的馬剛旭在搜屋時，驚覺小孩鬼正趴在自己背上，嚇得失聲尖叫。

《毛骨悚然的戀愛》第四集：

千汝利致歉並告知斷絕接觸一個月能力即會消失，馬剛旭亦因誤會向其道歉，兩人漸生同理與情誼。雖然馬剛旭嘗試宗教與恐怖片驅恐失敗，但在千汝利電話指導下成功克服見鬼恐懼。滿一個月後，馬剛旭視訊致謝並約見，千汝利怕連累他而忍痛告別，約定往後扮作不相識。

另一邊廂，千荷利嫉妒CL集團繼承人姜民煥青睞千汝利，便挑撥被捕的前未婚夫朴勝宰綁架千汝利。馬剛旭因失聯趕至救援，卻在離開時遭喪心病狂的朴勝宰駕車故意傷害。面對因救己而生死未卜的馬剛旭，千汝利深陷罪疚，擁著分不清是人是鬼的他崩潰痛哭。

《毛骨悚然的戀愛》第五集：

千汝利為免馬剛旭再受靈異現象困擾而主動提出分手，二人各奔東西，但對彼此的思念始終沒有消散。其後兩人在美術館展覽重逢，馬剛旭見千汝利與姜民煥親密而生介懷，千汝利亦對檢察官林暑弦的出現心生醋意。為拉近距離，馬剛旭佯裝仍能看見鬼魂，藉韓服畫工鬼魂一事提議聯手調查，卻被姜民煥打斷。

心緒複雜的千汝利獨自追查凶手線索，馬剛旭接報後趕至，二人憑藉默契合力擒獲犯人。破案後，千汝利主動提議共同調查畫工鬼魂跨越三百年的陳年懸案，馬剛旭溫柔微笑應允，漫天花瓣飄落，為二人關係迎來新轉機。

《毛骨悚然的戀愛》第6-10集

《毛骨悚然的戀愛》第六集：

千汝利與馬剛旭制定合作守則，正式開啟搭檔辦案模式。千汝利揭示美術館畫工陶源鬼魂背後的秘密：花鏡堂深愛的乃是陶源而非康平君，康平君為掩蓋真相將其殺害。兩人為圓滿這段悲劇愛戀，推測花鏡堂遺體埋於山茶花樹下，並在搜證過程中關係漸趨親密。

在與姜民煥及林暑弦的四人聚餐中，馬剛旭維護千汝利的舉動被誤解為關心林暑弦，令千汝利心生醋意。二人獨處爭執時，因避開衝來的電單車而意外接吻，曖昧情愫蔓延，夜裡更各自撫唇思念對方。

另一邊廂，千汝利的奶奶白庚子為爭奪繼承權，積極籌備飯局擬宣佈千汝利與姜民煥訂婚。然而在飯局當天，馬剛旭突然現身吸引全場目光，千汝利亦當眾果斷宣佈，自己將與馬剛旭訂婚。

《毛骨悚然的戀愛》播出更新時間

《毛骨悚然的戀愛》電視劇幾時播?《毛骨悚然的戀愛》於7月18日播放，每週六、日各更新一集，一共有12集，由Netflix播放。

《毛骨悚然的戀愛》演員人物關係圖

《毛骨悚然的戀愛》人物關係圖（TvN圖片）

《毛骨悚然的戀愛》演員

朴恩斌 飾 千汝利

朴恩斌 飾 千汝利（IG@tvn_drama）

梁世宗 飾 馬剛旭

梁世宗 飾 馬剛旭（IG@tvn_drama）

邕聖祐 飾 姜珉煥

邕聖祐 飾 姜珉煥（IG@tvn_drama）

曹慧朱 飾 千荷利