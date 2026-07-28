張致恒演出被追債致失工作機會　求債主畀生路：唔做嘢還唔到錢

張致恒（Steven）近年屢傳財困，欠下不少「街數」，但為了養活一家六口，他早已放下藝人身段，從事體力勞動的搬運工作，同時亦有北上接幕前演出，積極撲水養家。然而，每當債主知道他有演出工作就會「追數」，他近日於內地網媒頻道拍片時，直認被追債令他失去不少工作，懇求對方給他多點時間，並說：「我唔做嘢真係還唔到錢。」

張致恒（Steven）因財困欠下街數，但為了養活一家六口，他早已放下藝人身段，從事體力勞動的搬運工作。（IG@stevencheung）

張致恒做搬運養家。（IG@stevencheung）

張致恒亦有北上接幕前演出，積極撲水養家。（IG@stevencheung）

愁爆指追數影響工作 懇求債主：畀多啲時間我

影片標題問到：「一出show就各大平台被追債，怕不怕沒人跟你合作？」他愁眉苦臉說：「你話唔驚就假嘅。因為你冇工作你就唔會有錢，冇錢又還唔到。所以其實已經有影響咗好多工作㗎喇，有好多人本身會合作嘅都取消咗。」之後他向債主喊話，懇請他們高抬貴手：「我都希望各位我嘅債主……我唔做嘢真係還唔到錢。同埋因為而家嘅工作其實唔係話好似以前咁樣，接住接住接住咁樣嚟，工作量唔係好多，我都要靠……其實都仲要係靠搬運工作嘅底薪，再加埋一啲少量嘅演出去撐住個屋企，所以如果你講還錢嘅話，真係要畀多啲時間我！」他希望接下來的日子可以有更多工作，多賺點錢照顧家人及還錢。

影片標題問到：「一出show就各大平台被追債，怕不怕沒人跟你合作？」他愁眉苦臉說：「你話唔驚就假嘅。因為你冇工作你就唔會有錢，冇錢又還唔到。所以其實已經有影響咗好多工作㗎喇，有好多人本身會合作嘅都取消咗。」（IG@stevencheung）

張致恒向債主喊話，懇請他們高抬貴手：「我都希望各位我嘅債主……我唔做嘢真係還唔到錢。同埋因為而家嘅工作其實唔係話好似以前咁樣，接住接住接住咁樣嚟，工作量唔係好多，我都要靠……其實都仲要係靠搬運工作嘅底薪，再加埋一啲少量嘅演出去撐住個屋企。」（IG@stevencheung）

張致恒望債主通融，指：「如果你講還錢嘅話，真係要畀多啲時間我！」他希望接下來的日子可以有更多工作，多賺點錢照顧家人及還錢。」（IG@stevencheung）

張致恒要養四個小朋友，開支極大。（IG@stevencheung）

網民表同情求債主放生 留言：已經比李泳漢好多了

不少網民都對張致恒感同情，有留言叫債主給他一條生路，指：「無論佢之前係點，佢已經作出改變。其實一家6口每月都用好多錢，希望大家比機會佢演出，賺多d錢。」、「希望大家高抬貴手 俾條生路 搵食」、「其實佢要照顧一家6口錢不容易 請給他時間」更有人說：「已經比李泳漢好多了！」