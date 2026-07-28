楊明莊思明8月2日舉行盛大婚禮　百萬打造婚紗走遍四地拍攝婚照

藝人楊明與莊思明（Lisa）10年終於修成正果，二人宣佈將於今年 8 月 2 日於馬來西亞吉隆坡 JW 萬豪酒店舉行盛大婚禮。雖然整個婚禮的籌備時間只有約兩個月，但在專業團隊妥善安排下，兩人一直沉醉於忙碌而甜蜜的備婚過程之中。目前兩人心情相當輕鬆，不過亦坦言已經預計到婚禮當日必定會非常緊張。

莊思明穿上由鞋履大師周仰杰教授參與主理的著名國際高級訂製婚紗品牌 The Atelier by Prof. Jimmy Choo 最新 2026 秋冬系列「Twilight Stellaris」，成為全港首位穿上該品牌最新一季婚紗的人。

是次婚禮極具心思，單是行禮婚紗、Pre-wedding 晚裝以及婚禮現場晚裝，總花費已過百萬。

楊明與莊思明8月2日舉行盛大婚禮！

百萬打造高雅嫁衣

是次婚禮極具心思，單是行禮婚紗、Pre-wedding 晚裝以及婚禮現場晚裝，總花費已過百萬。莊思明對嫁衣的要求一向極具品味，由於母親是上海人，她對上海設計情有獨鍾，因此特別選擇了上海著名設計師的一套簡潔、明亮而優雅的行禮婚紗。此外，在香港拍攝 Pre-wedding 相片時，莊思明穿上由鞋履大師周仰杰教授參與主理的著名國際高級訂製婚紗品牌 The Atelier by Prof. Jimmy Choo 最新 2026 秋冬系列「Twilight Stellaris」，成為全港首位穿上該品牌最新一季婚紗的人，華麗耀眼。

婚紗設計獨特。

婚紗突顯出莊思明的高挑身材。

恭喜！

而婚禮當天，莊思明亦會穿上由馬來西亞品牌「帝傲」打造華貴頂級中式裙褂，以及帶有「手寫體」的中式華麗刺繡禮服，展現傳統華麗美感；晚裝部分則精選了三大知名設計品牌——The Atelier by Prof. Jimmy Choo、上海設計師品牌 Woo Select，以及享譽全球的黎巴嫩高級訂製品牌 Zuhair Murad，盡顯高貴氣質。

兩人走遍四地拍攝婚照，AI影片紀錄動人瞬間。

為了留下最美的一刻，兩人特別安排前往上海、香港及吉隆坡三個城市拍攝 Pre-wedding 婚紗照。

廣州大街突發下跪 楊明精心準備驚喜求婚

為了留下最美的一刻，兩人特別安排前往上海、香港及吉隆坡三個城市拍攝 Pre-wedding 婚紗照；更特別親赴廣州拍攝充滿創意的婚禮短片（Video），當中巧妙運用了 AI 技術配合生活化的有趣主題，將兩人的甜蜜點滴呈現於鏡頭前。提到求婚過程，過去楊明雖已多次向傳媒及好友透露過求婚意向，令莊思明一直未有太大緊張或預期驚喜。然而，楊明原來早已密謀大驚喜！在廣州拍攝婚禮 Video 期間，楊明於其中一個拍攝情節中，突發在大街上當眾單膝下跪，正式向莊思明驚喜求婚，令莊思明既感動又驚喜，為這段愛情長跑添上最浪漫的註腳。二人表示非常感謝各界好朋友、傳媒以及背後龐大專業團隊一直以來的關心與協助，期待在 8 月 2 日吉隆坡婚禮當天與大家分享更多喜悅。

提到求婚過程，過去楊明雖已多次向傳媒及好友透露過求婚意向，令莊思明一直未有太大緊張或預期驚喜。

好Sweet！

莊思明曬長腿！

莊思明換上多套設計特別的婚紗。

仲有唔同主題！

是次婚禮極具心思，單是行禮婚紗、Pre-wedding 晚裝以及婚禮現場晚裝，總花費已過百萬。