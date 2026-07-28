晚吹｜港女拍拖前要「試菜」與過百人發生關係　慾求不滿玩殘男伴

ViuTV節目《晚吹 – 怨女俱樂部》最近播出的一集邀請了港女網紅Colanda做嘉賓大談「性經」，自爆儘管遇上心儀男士，但房事不濟都一律分手，結果拍拖次數超過100次，更表示對男士「性能」一目了然。

《晚吹 – 怨女俱樂部》最近播出的一集邀請了港女網紅Colanda做嘉賓大談「性經」。（節目畫面）

Colanda是一位網紅，亦是健身教練。（節目畫面）

Colanda經常在IG分享性感照。（IG/@colanda1023）

因前度下體尺寸太小而分手

Colanda在節目中表示曾經發生過一件事，令她自此一輩子都不會再嘗試「柏拉圖式戀愛」或未試過發生關係就拍拖。她提到曾經有次因為前度尺寸太小而分手，但為了給男方下台階而假裝移情別戀所以分手。怎料，男方不死心帶同兩位共同朋友踩上門，最後Colanda忍不住男方死纏爛打而當眾踢爆男方下體尺寸太小。結果男方很沮喪地離開，當主持人余迪偉指Colanda的說話傷透了男方的心，Colanda竟然表示：「無計啦，佢自取其辱。」

Colanda表示曾因前度下體尺寸太小而分手。（節目畫面）

Colanda慾求不滿玩殘男伴？

提到另一次經歷，Colanda指發生關係時，前男友因為累而換了她做主動，結果令男友下腹痛了幾天，更入了醫院：「因為撞擊過度，導致膀胱發炎」。Colanda指男友表示醫生得知事發經過後，提議調整姿勢和力度。至於談到讀書時談戀愛，Colanda直言都有向當時男友說明想嘗試發生關係，可惜被男友拒絕，之後發現自己起初是對性事充滿好奇心，去到發現需求很大。

Colanda指發生關係時，前男友因為累而換了她做主動，結果令男友下腹痛了幾天，更入了醫院。（節目畫面）

Colanda擁有豐滿身材。（IG/@colanda1023）