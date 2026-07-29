富貴歌王婚變神隱兩年終復出　公布新動向強調：絕無受到任何威迫

鄭中基前年8月突然宣布與合作十年的經理人何慶湘終止合作，撰文透露自己確診抑鬱症，錯誤地以酒精逃避現實，最終壓力爆煲，決定停工去美國參加戒酒療程，太太余思敏亦會同行。不過翌年四月二人卻傳出離婚消息，不止一次現身家事法庭，而自宣布停工至今，鄭中基除了出席過電影《阿龍》宣傳活動及擔任好友方力申演唱會嘉賓之外，都處於神隱狀態，就連自己一手創辦、擁有近64萬訂閱的YouTube頻道他都絕跡。不過，近日他在員工「挾持」下拍片公布新動向，加上他下月中將現身台北大巨蛋演出，似乎終於準備好正式復出！

鄭中基與余思敏去年被發現現身家事法庭搞離婚，結束14年婚姻。（IG圖片）

鄭中基去年出席電影《阿龍》宣傳活動，被問離婚是否與前助手何慶湘有關，他說：「今日我哋都係講返電影啦！」（資料圖片）

鄭中基神隱近乎兩年，但今年5月他擔任方力申演唱會嘉賓。（資料圖片/鄧穎琪攝）

今年新年，鄭中基請機動電視台員工食開工飯。（IG@IG@rtv_runningteam）

鄭中基近日復出拍片，宣布新動向。（IG@rtv_runningteam）

數數手指，他宣布停工至今已兩年，難得「上水」的鄭中基在新片中扮演被挾持，他坐在椅上，雙手疑被捆綁，身後則有三位蒙面的工作人員，用武器對著他，並示意他照稿讀出內容，於是他表現得不甘願地說：「機動電視台嘅直播台R Live已經開咗喇，入面將會有好多精彩嘅直播，同埋精華嘅片段，大家快啲訂閱喇。我本人係絕對支持呢件事嘅，完全係冇人威逼我，括弧笑容。」之後他更演繹出一個尷尬而不失禮貌的微笑。

影片中，鄭中基扮演被挾持，他坐在椅上，雙手疑被捆綁，身後則有三位蒙面的工作人員，用武器對著他，並示意他照稿讀出內容。（IG@rtv_runningteam）

他表現得不甘願地說：「機動電視台嘅直播台R Live已經開咗喇，入面將會有好多精彩嘅直播，同埋精華嘅片段，大家快啲訂閱喇……」（IG@rtv_runningteam）

他強調：「我本人係絕對支持呢件事嘅，完全係冇人威逼我，括弧笑容。」（IG@rtv_runningteam）

他更演繹出一個尷尬而不失禮貌的微笑。（IG@rtv_runningteam）

網民對於鄭中基復出持不同意見，支持一方說：「Long time no time 大佬呀😂😂😂」、「終於等到」、「大佬好掛住你既匪夷所思呀 幾時有呀😭」此外，由於鄭中基將於8月16日在台北大巨蛋擔任棒球賽的壓軸演出嘉賓，不少人留言表示已買飛支持。不過亦有人留言說：「成個台無大佬，真心覺得唔好睇 但宜家又對你無乜興趣」更以前經理人「湘」姐名字抽水：「大佬有冇受湘？」

網民對於鄭中基復出持不同意見。（IG@rtv_runningteam）