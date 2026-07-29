TVB失意小生回歸拍劇感不安怕被彈戲屎　親剖當年轉行做生意真相

現年42歲的前TVB小生蔡淇俊，自2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，但最終相繼結業，更自爆慘蝕幾百萬，被網民封為「執笠界KOL」。但蔡淇俊屢敗屢戰，近年轉戰直播帶貨並成立新公司，成功將事業搞得有聲有色，加上還娶埋老婆，可謂家庭、事業兩得意。而令人意想不到的是，近日蔡淇俊竟做回「老本行」，現身短劇《失憶大師》開鏡儀式。不過，他坦言再次回歸劇組拍戲，心中依然充滿緊張與不安，更罕有大談當年決定轉行做生意的真實心聲。

現年41歲的前TVB小生蔡淇俊近年成功搣甩「執笠KOL」稱號。（影片截圖）

蔡淇俊還成家立室，和太太非常恩愛。（小紅書截圖）

蔡淇俊近日拍片分享再次拍劇，自爆雖然自己入行已經二十多年，但到現在每次拍戲時，心情依然會感到緊張和害怕。（小紅書截圖）

入行逾20年拍戲仍緊張：會怕被觀眾說我的戲屎

蔡淇俊片中表示，雖然自己入行已經二十多年，但到現在每次拍戲時，心情依然會感到緊張和害怕。他坦言：「第一會怕被觀眾說我的戲『屎』，第二會怕不記得台詞，所以大部分時間都會緊張。反而直播我就不會怕，一打開手機嘻嘻哈哈就過來了。」

蔡淇俊雖然淡出幕前，但身材依然keep得非常好。（小紅書截圖）

同劇還有港姐冠軍莊子璇。（小紅書截圖）

臨開拍前一晚才收到劇本 感嘆年紀大記憶力退化

蔡淇俊透露，今次短劇《失憶大師》是由「俊嫂」幫他接下的，他表示：「開戲前一晚我才收到劇本，只能通宵看劇本了，整本劇本我都要看完，了解角色，要記住台詞，第二天就要開工了。」但歲月不留人，蔡淇俊亦不忘感嘆自己如今年紀漸長，記憶力大不如前：「現在年紀大啦，記憶力都差了不少。想起以前在TVB的時候，這麼厚的劇本，我是怎麼背下來的呢？」

蔡淇俊透露今次新劇的陣容相當強大，同劇演員包括麥玲玲、胡鴻鈞、Bob（林盛斌）等（小紅書截圖）

蔡淇俊透露今次是由太太「俊嫂」幫他接下這份工作。（小紅書截圖）

蔡淇俊自言通宵看劇本，但感覺到記憶力已大不如前。（小紅書截圖）

自嘲「過氣藝人」 不喜歡被動等待開工

蔡淇俊強調自己一直以來都只把身份定位為「藝人」和「演員」，從不覺得自己是「明星」。他更直認不諱地表示：「就是因為自己覺得自己演技『麻麻地』，所以轉行做生意，想不到認識我的人還多過在娛樂圈的時候。」

蔡淇俊強調自己一直以來都只把身份定位為「藝人」和「演員」。（小紅書截圖）

蔡淇俊直言不諱地表示：「就是因為自己覺得自己演技『麻麻地』，所以轉行做生意。」（小紅書截圖）

蔡淇俊分享行內的一句名言：「拍戲十年，等足九年。一集戲裡面出演的時間只有十幾秒，我都需要化妝等好幾個小時。」 他坦言非常不喜歡這種不停等待開工的被動感，：「我喜歡掌控自己人生的快樂，而不是被人家把控我時間的感覺。」

蔡淇俊表示玲玲姐讚他賣的糯米雞，令她非常開心。（小紅書截圖）

蔡淇俊坦言非常不喜歡拍戲這種不停等待開工的被動感。（小紅書截圖）

最後，蔡淇俊感性地表示，很多街坊說想看他拍戲，所以他笑著承諾：「為了你們，我就時不時出來做下兼職囉，很感謝大家喜歡看一個過氣藝人演的戲啊！」不少網民看了影片後，都留言為蔡淇俊加油打氣，並力讚他多年來保養得宜「依然咁靚仔」。同時更有化妝師激讚其人品：「化妝師現場見證：真人又高又瘦又靚仔，演技好，待人更是非常親切，Nice to meet you！」

蔡淇俊感性表示很多街坊都說想看他拍戲。（小紅書截圖）