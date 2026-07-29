夫妻的博弈丨郭柏妍突破清純演綠茶小三　疊字撒嬌引高海寧險動粗

《夫妻的博弈》在內地率先播映引起極大迴響，除了辦公室鬥爭夠晒貼地，高海寧、馬國明、郭柏妍、張頴康、陳曉華、游嘉欣與何廣沛的「感情關係樹枝表」亦錯綜複雜，非常有追看性！當中以郭柏妍的討論度最高，全因她放下乖乖女形象，於《夫妻的博弈》飾演外表人畜無害、但實則充滿機心的「綠茶小三」！

郭柏妍背叛高海寧，經常諗奸計想張頴康與高海寧分手。（公關提供）

郭柏妍突破清純演機心女獲封「最美小三」

郭柏妍飾演的潘雪文表面上是姜幸如（高海寧飾）最好的朋友，實際卻誓要搶走好友一切「幸福」，包括幸如的「渣男」男友施繼威（張頴康飾）！潘雪文在人前假裝清純，冧得不少男同事神暈顛倒，但實情非常小器、多疑又愛爭風吃醋，為了陷害幸如不擇手段。而為了成為辦公室的焦點人物，潘雪文幾乎清一色穿短裙和高跟鞋大晒美腿，又經常扮「無知」引起男同事對她的憐愛「攞著數」！

郭柏妍示範一秒變臉的演技。（公關提供）

郭柏妍一改固有乖乖女形象，挑戰飾演陷害閨蜜的「綠茶小三」，更與張頴康有不少親熱戲，可謂演技大考驗。網民認為這次轉型對她來說是一大突破：「郭柏妍第一次演惡女還挺配的」、「《夫妻的博弈》應該是你最有突破性的角色。」另有網民讚郭柏妍「靚到嬲唔落」，並封她「最美小三」：「雖然角色是壞壞的，但是人萌萌的，生不起氣哈哈哈」、「因為你美，所以不討厭你，你是第一個讓我不恨這個角色！」更有人入戲太深，問郭柏妍是否「本色演出」，非常搞笑。

郭柏妍喜怒表情包。（公關提供）

張頴康演活「媽寶渣男」喪拋賤男金句

至於張頴康亦將「出軌渣男」演得令人「又笑又恨」！性格自大的他能言善辯，是愛走精面、對上司阿諛奉承的擦鞋仔，雖然視高海寧為結婚對象，但全因女方任勞任怨兼做「人肉提款機」，實情為追求刺激，他搭上了女友的好姊妹郭柏妍！被公認為實力派演員的張頴康將自私、市儈、狡猾的「渣男」演得十分到位，觀眾睇到咬牙切齒之餘，又覺得他夠賤夠好笑。他於劇中不乏「賤男金句」，加上自私自大背後原來是對母親言聽計從的「媽寶」，反差萌極大，不少網民都指他與郭柏妍是「渣男渣女絕配」、「負負得正」。

郭柏妍主動出擊，張頴康硬晒軚。（公關提供）

郭柏妍高海寧拍搞笑短片獲網民大讚

另外，高海寧與郭柏妍拍了一條「綠茶雷達開啟中」的搞笑短片，為《夫妻的博弈》造勢。兩人延續劇中角色，郭柏妍拿着綠茶拿鐵，瘋狂向高海寧撒嬌，要對方喝她喝過的抹茶拿鐵，更頻頻大拋「疊字撒嬌必殺技」：「幸如如」、「很甜甜的」、「生氣氣」等，不過高海寧不為所動，更露出一副煩厭樣。眼見撒嬌無效，郭柏妍拋出一句：「要不然你打我吧好不好？」豈料高海寧秒回：「那我可就不客氣了！」郭柏妍即嚇到擘大口，最終高海寧當然是「打空氣」。不少網民都讚片段搞笑，更讚郭柏妍可愛爆燈：「咁可愛你點打得落手」、「我覺得郭柏妍演綠茶好搞笑。」

郭柏妍不停撒嬌，煩到高海寧「爆炸」，最後高海寧當然打唔落手。（公關提供）