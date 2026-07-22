夫妻的博弈丨高海寧逆襲手撕綠茶閨蜜　馬國明減齡造型被讚老實

《夫妻的博弈》講述罹患癌症的姜幸如Senna（高海寧飾），撞破丈夫阿Mark（張頴康飾）與唯一閨蜜潘雪文Sherman（郭柏妍飾）姦情後離奇遇上車禍，驚醒後方知坎坷人生竟是一場「預知夢」。「與其等一個唔知幾時出現嘅Hero拯救自己，不如自己救自己好過啦」有了「預知夢」的底氣及啟示，Senna決心改寫命運，由內至外「大改造」與渣男老公及綠茶閨蜜展開連場博弈，爭回職場及人生的主導權，成為自己的英雄—Shero。

無論情場定職場，女兒都要當自強！（公關提供）

高海寧新劇多變造型晒反差萌

為配合劇中角色Senna由「薯嘜地底泥」蛻變成「睿智醒神女強人」，高海寧（高Ling）劇中造型相當多變，除有娘爆長曲髮＋老土金絲眼鏡Look，還有女人味十足的OL Look、以及既傷痛又虛弱的重病癌症病人Look；雖然三個造型感覺截然不同，但近年獲讚演技日趨爐火純青的高Ling，三個造型都Carry得入型入格，展現出強勁反差萌，期待值爆燈！

高Ling劇中造型多變，女強人Look更加是靚爆鏡。（公關提供）

馬國明新劇造型獲讚自帶「老實男」氣場

至於飾演忠厚深情男主角葉家謙的馬國明，新劇造型獲讚「後生不少」，還有網民認為他與劇中角色完美融合：「馬明真的演老實人都不用演，老實本分的優質男人氣質根本渾然天成」、「馬明呢個髮型後生好多。」

馬明新劇造型獲讚減齡不少。（公關提供）

內地網民讚劇情敢拍又貼地

在內地熱播了一段時間的《夫妻》，除了造型引發熱討，高Ling的「女兒當自強」亦吸獲了內地網民一致好評及支持，網民更大讚劇中女性的戀愛及職場遭遇，是血淋淋的生活寫照！而對於姜幸如由終日以淚洗面的悲劇女主角，搖身一變成為自信能力爆棚的女強人，網民大讚爽感十足，讚劇情「敢拍」、「貼地」之餘，亦看好高Ling能憑新劇奪取視后殊榮：「高海寧演得很真實，我感受到那種心痛，高寧現在演感情戲已經很熟練，成功令觀眾融入角色的情緒，希望你今年拿到最佳女主角」、「幸如加油，你一定會獲得幸福的」、「港劇也太敢拍了吧，看得出來編劇真的上過班。」

高Ling劇中造型多變，女強人Look更加是靚爆鏡。（公關提供）

高海寧最新宣傳預告眼神極好戲

另昨晚無綫亦播出了首支港版宣傳預告片，片中高Ling以類似希臘女神的造型亮相，祝福好友郭柏妍與老公張頴康「永結同心」，單是這點已相當衝擊。之後隨著BGM的轉換，高Ling眼神變得空洞無情，一秒清醒的她之後再以勝利者姿態，徐徐地發表「勝利宣言」：「多謝你喎，幫我接收咗呢件垃圾」，再拿出火機將手中充滿童話Feel的「給摯友的婚禮」一把火燒掉，短短40秒宣傳片張力十足，亦預告了高Ling爽爆的「女兒當自強」重生路。