朱晨麗宣布正式離巢TVB　感激樂易玲及多位伯樂栽培：最珍貴回憶

2011年香港小姐冠軍朱晨麗，曾獲TVB力捧，於2017年憑《超時空男臣》贏得「最佳女配角」，但近年明顯遭冷落，最後一套作品已經是兩年前的《反黑英雄》。今日，她在IG發長文，正式宣布離巢，結束與TVB15年的賓主關係。朱晨麗發長文抒發感言，衷心感謝電視台多年的栽培、多位提攜她的監製與無綫高層樂易玲，並特別緬懷剛離世的監製梁材遠。

朱晨麗分享多張昔日工作照。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗分享多張昔日工作照。（IG@rebecca_zhu）

從手足無措到擔正女一 感謝電視台給予試錯空間

朱晨麗回憶，踏入演藝圈的起點，始於2011年當選香港小姐冠軍。走進電視城一晃眼便十數載光陰，今日正式與TVB結束多年合約，告別這段滿載成長的旅程。

朱晨麗猶記自己初入行拍攝《名媛望族》時手足無措的自己。不過在隨後的演藝歲月中，她陸續參演了多部作品，包括《衝上雲霄2》、《超時空男臣》、《多功能老婆》、《法證先鋒4》以及《美麗戰場》等，一個又一個的角色讓她在鏡頭前不斷打磨演技。她感歎，這片舞台給予了她無數機會、試錯的空間，以及被廣大觀眾看見的機會。

朱晨麗分享多張昔日工作照。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗分享多張昔日工作照。（IG@rebecca_zhu）

感謝多位伯樂 爆樂易玲車上打電話幫接工作

在告別感言中，朱晨麗逐一致謝在她演藝路上扮演關鍵角色的監製與高層。她首先感謝香港小姐監製何小慧，給予她踏入演藝圈的入場券，讓當年懵懂的自己有機會站在鏡頭前；同時亦非常感謝監製莊偉建，稱對方是自己人生中第一個願意大膽啟用她的監製：「當初毫無經驗嘅我，多得你願意給我嘗試嘅機會。」

談到演藝生涯的轉折點，朱晨麗衷心感謝監製王偉仁：「多謝王偉仁監製，交出我演藝路上第一套擔正女一的作品，是你讓我確立作為演員的價值。」此外，她亦十分感謝總監製鍾澍佳，在拍攝期間不吝指點，甚至願意為她重拍鏡頭、細心打磨每個畫面，只為了讓她的表現更加出彩。

除了幾位監製外，朱晨麗亦特別提到高層樂易玲（樂小姐），特別寫道：「亦要感謝喺車上都不忘嘗試打電話推薦我入劇組幫我接工作嘅樂易玲樂小姐。」

朱晨麗分享多張昔日工作照。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗分享多張昔日工作照。（IG@rebecca_zhu）

特別緬懷已故監製梁材遠 感恩參與《大醬園》珍貴緣分

朱晨麗特別懷念剛離世的監製梁材遠（材叔）。她提到，劇集《大醬園》是材叔效力無綫數十年、退休前最後一套監製的作品。她回憶拍攝期間材叔待人溫厚，對劇作執著認真，自己從他身上獲益良多。朱晨麗感性表示，能夠榮幸參與到材叔在電視生涯的最後一章，對她而言是極之珍貴的緣分，並向對方致意：「感恩遇見，願材叔一路走好。」

朱晨麗分享多張昔日工作照。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗分享多張昔日工作照。（IG@rebecca_zhu）

強調離開非道別：TVB永遠係我尋夢嘅起點

朱晨麗由衷感謝電視台多年來的栽培後，以及向每一位合作過的監製、導演、台前幕後團隊，以及曾經帶教過她的前輩同事表達謝意，感謝眾人一路以來的包容與提攜，直言所有拍攝現場的笑與汗水，都會成為她最珍貴的回憶。她亦非常感謝一路以來支持她的觀眾，多年來透過螢幕陪她走過一個個故事。

對於未來的去向，朱晨麗強調這次離開並不是道別，只是人生演藝路轉向新的章節：「TVB永遠係我尋夢嘅起點，與各位前輩、監製結下嘅情誼從未褪色，往後若有契合緣分，亦期待再度相遇。」她承諾未來依然會一如既往地保持初心，在演藝道路上繼續堅持熱愛，並會嘗試更多不同領域的故事，希望大家繼續多多支持與指教，最後祝福：「願舊地安好，所有人一切順利，我哋後會有期！」