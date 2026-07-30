內地歌手李昊開紅館騷　獲周星馳譚詠麟張柏芝送花籃力撐極之猛料

內地新生代歌手李昊昨晚（29日）起一連兩日於紅磡香港體育館舉行《李昊「數到一」香港演唱會2026》。作為首度踏上紅館舞台的歌手，李昊今次演唱會不單止全場爆滿，場外祝賀花籃與場內嘉賓陣容更是震驚港圈！



好多人都唔識李昊。（微博照片）

選秀出身憑《種地吧》爆紅 王祖藍助攻申請紅館

現年29歲的李昊，1997年7月2日出生於廣東省佛山市，父親是香港人，母親來自順德，自幼在粵港兩地生活，自稱「香港外皮、順德內心」的大灣區青年。早年透過選秀節目出道，其後參演綜藝《種地吧》及《聲生不息·大灣區季》打響知名度，累積大量粉絲。從小是港劇迷的他，更是王祖藍《老表，你好嘢！》的忠實粉絲。

任摸唔嬲！（Threads影片截圖）

任摸唔嬲！（Threads影片截圖）

任摸唔嬲！（Threads影片截圖）

任摸唔嬲！（Threads影片截圖）

李昊早前在內地舉行萬人演唱會後，曾向王祖藍開玩笑指下一個目標是攻頂香港紅館。沒想到王祖藍將這句話牢記在心，憑藉在圈中的強大人脈和「牙力」，親自向紅館申請檔期，成功促成李昊今次首度登陸紅館開騷，為他圓夢。

王祖藍現身力撐！（截圖）

周星馳、張學友半個港圈送花籃 昨晚首場林保怡姜皓文力撐

李昊在港圈的好人緣及後台實力在今次演唱會展露無遺。演唱會場外花籃陣容堪稱「金像獎加金曲獎」等級，包括周星馳、譚詠麟、張柏芝、張智霖、袁詠儀、陳小春、郭富城、莫文蔚、容祖兒等半個娛樂圈的重量級大牌均送上祝賀花籃，足見他在前輩心中的份量，極之猛料！

張柏芝！（小紅書照片）

陳小春！（小紅書照片）

譚詠麟。（小紅書照片）

莫文蔚！（小紅書照片）

容祖兒！（小紅書照片）

周星馳！（小紅書照片）

張智霖、袁詠儀。（小紅書照片）

郭富城！（小紅書截圖）

昨晚（29日）首場演出，除了有恩師王祖藍現身力撐外，嘉賓陣容亦極具份量。李昊特別邀請到林保怡、姜皓文、陳國坤三位影視圈重量級演員驚喜登場，跨界聯動讓全場觀眾掀起陣陣高潮。

今晚尾場極密嘉賓 傳張柏芝低調出動任壓軸

今晚（30日）演唱會迎來尾場，有消息指，久未公開露面的張柏芝，極有機會以壓軸嘉賓身份空降今晚的紅館舞台。，今次若順利登台，將會是她前老爺謝賢離世後首度公開亮相的重磅舞台！

好威水！（微博照片）