胡楓膽管炎入ICU昏迷插喉四日 走過鬼門關親述：醒咗見到五花大綁

現年94歲的藝人胡楓（修哥）一向老當益壯，早前更開演唱會，成為「舉辦演唱會最年長的華語藝人」。不過他早前身體不適，家人對外透露中了新冠肺炎，而今日（30日）他在社交網與新抱Jojo拍片，新抱指胡楓其實是膽管炎，但當時為免修哥被騷擾，故未有告知確實情況。她指修哥入了ICU，足足昏迷四日，當時更因呼吸不順暢要插喉；而修哥就親自交代情況，他說自己醒來時驚見自己被五花大綁，因為怕他抓到傷口，修哥多番感謝醫護人員，又表示：「我喺睡夢中嘅時候我就同自己講一定要對所有好朋友、屋企人，見返一面，所以我而家做得到，我會多啲同大家傾偈、同大家見面㗎！」

94歲的藝人胡楓一向老當益壯，早前更開演唱會，成為「舉辦演唱會最年長的華語藝人」。（資料圖片）

不過他早前身體不適，家人對外透露中了新冠肺炎，而今日（30日）修哥在社交網與新抱Jojo拍片，新抱指修哥其實是膽管炎，但當時為免他被騷擾，故未有告知確實情況。

新抱說：「早前爸爸唔舒服，我哋只係同人哋講爸爸中咗新冠，同埋因為流感高峰期我哋唔俾佢出街，咁其實佢係好危急嘅膽管炎，佢係入咗伊利沙伯醫院嘅ICU嘅。頭尾都昏迷咗四日，因為要插喉，佢當時嘅呼吸係好唔OK嘅，醫護人員話要插喉先至可以幫到佢，所以我哋就因為太擔心，亦都唔想大家知嘅時候，驚有記者去醫院度騷擾到醫護人員，亦都騷擾到佢。」

新抱透露胡楓當時入了ICU，前後昏迷四日：「佢當時嘅呼吸係好唔OK嘅，醫護人員話要插喉先至可以幫到佢。」

之後修哥與醫生對話，醫生說他在鬼門關打了轉，修哥坦言：「好恐怖！」醫生解釋他患膽管炎的原因，透露今次除了通膽管，也幫他做手術切除膽囊，免得第二次發作。修哥感謝醫生，而醫生就說：「你大命！喺天堂打咗個轉，上天話你唔好咁快嚟享福，香港好多市民都掛住你，你遲啲先上嚟享福，所以先救返你，都係你自己嘅福氣啦。」

醫生說他在鬼門關打了轉，修哥感謝醫生，而醫生就說：「你大命！喺天堂打咗個轉，上天話你唔好咁快嚟享福，香港好多市民都掛住你，你遲啲先上嚟享福，所以先救返你，都係你自己嘅福氣啦。」

修哥之後還原自己昏迷後的情況，所幸他看來頗為精神，且面帶笑容，他說：「當我擘大眼嘅時候，覺得呢度好陌生，有個醫護人員就問我『你叫咩名呀？』我答中咗，佢非常之開心，雖然醒咗，但係非常非常之辛苦，可以講五花大綁綁住我隻手，唔俾我𢯎到個面，又唔可以掂到心口，驚我掂到啲喉就唔係咁好，所以一直落嚟係好辛苦。雖然係辛苦，但係醫護人員非常之照顧我，據我所知，伊利沙伯醫院嘅杏林高手，對我非常之好，好悉心調理，我最記得有一次我喺睡夢中，摸到一雙手，我話醫生，你隻手點解咁凍，醫生就話：『係呀，我啱啱洗咗手！』雖然我摸到佢隻手好凍，我感受到佢內心嘅熱情，對我非常之好。」

修哥多次感謝醫護人員，他透露自己甦醒時很辛苦，更被五花大綁：「可以講五花大綁綁住我隻手，唔俾我拗到個面，又唔可以掂到心口，驚我掂到啲喉就唔係咁好，所以一直落嚟係好辛苦。雖然係辛苦，但係醫護人員非常之照顧我。」

修哥續說：「喺我睡夢中，不斷不斷記起我屋企人，我啲仔女，新抱、同埋弟弟妹妹，仲有所有所有嘅朋友，我都想見返，所以每一段都有我啲朋友出現，有我啲契仔契女出現，每一段都有我嘅屋企人關心我嘅片段仲有一樣，令到我非常之積極嘅，就係諗起有好多網友鼓勵我，平時鼓勵我身體健康，樣樣都要積極，所以我呢段時間都有諗起佢哋，我更加多謝QE（伊利沙伯醫院） ICU嗰啲杏林高手，調理我嘅身體，多謝醫護人員對我好好，我喺度感激感激！仲有另外一個就係浸會嗰啲姑娘個個對我非常之好，非常非常之友善，我亦都多謝佢哋，我喺睡夢中嘅時候我就同自己講一定要對所有好朋友、屋企人，見返一面，所以我而家做得到，我會多啲同大家傾偈、同大家見面㗎！」他又說很想見契仔契女，所以自己一直都積極人生，順道多謝這麼多年來擔任自己演唱會的朋友。