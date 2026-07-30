王君馨成功三年抱兩　曬超聲波相宣布再懷孕：感謝上帝祝福我們家

王君馨（Grace）於2016年與銀行家老公Daniel結婚，2021年離巢TVB後從演員轉型成獨立歌手，去年5月誕下女兒Audrey。而今日（30日）晚上，君馨再帶來好消息，宣布再次懷孕，喜迎第二胎！她於社交平台分享一家三口的溫馨合照以及新成員的超聲波照片，並寫道：「Thank you Jesus for your blessings upon our family 🫶🏻🥰（感謝耶穌對我們家庭的祝福）」。

王君馨（Grace）於2016年與銀行家老公Daniel結婚，2021年離巢TVB後從演員轉型成獨立歌手，去年5月誕下女兒Audrey。（IG@ gwgurlie86）

今日（30日）晚上，君馨再帶來好消息，宣布再次懷孕，喜迎第二胎！（IG@ gwgurlie86）

她於社交平台分享一家三口的溫馨合照以及新成員的超聲波照片，並寫道：「Thank you Jesus for your blessings upon our family 🫶🏻🥰（感謝耶穌對我們家庭的祝福）」。（IG@ gwgurlie86）

照片中，王君馨身穿黃色連身裙，笑容甜美與老公Daniel及女兒Audrey圍坐一起，Audrey手拿着超聲波照片，畫面溫馨，但由於君馨刻意以告示板遮肚，所以暫時未見到她肚有多大，不過從手中的告示板則可見端倪，她以英文拼出「WELCOMING BABY CHANG 2027 ♡（歡迎張氏寶貝2027）」，預告預產期將於2027年，成功實現「三年抱兩」。帖文發布後，隨即吸引大批圈中好友及網民留言送上祝賀，恭喜她再度為人母，並期待「Baby Chang」的健康到來，組成幸福的四口之家！

照片中，王君馨身穿黃色連身裙，笑容甜美與老公Daniel及女兒Audrey圍坐一起，Audrey手拿着超聲波照片，畫面溫馨，但由於君馨刻意以告示板遮肚，所以暫時未見到她肚有多大。（IG@ gwgurlie86）

近鏡則見到王君馨暫時只是腹部微隆，未算太見肚。（IG@ gwgurlie86）

君馨還寫了：「RECIPE FOR BABY CHANG ♡ 2 CUPS KISSES, 3 CUPS HUGS, 4 CUPS LOVE（張氏寶貝食譜：2杯親吻、3杯擁抱、4杯愛）」，旁邊配上彩虹圖案的嬰兒新衫與超聲波照，心思十足。（IG@ gwgurlie86）