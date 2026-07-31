陳卓賢演唱會｜客戶忘記畀飛觀眾致大量吉位　索性叫山頂觀眾坐前

MIRROR成員陳卓賢（Ian）於啟德體藝館舉行《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會，昨日（30日）舉行第七場的演出，主題為「Miracle Night」而今晚觀眾席的奇景也相當「Miracle」，有網民表示今場的座位不但「唔滿」，更不尋常驚現大量吉位。有網民在社交平台發文表示：「IAN CHAN Growth有人唔記得派飛俾（畀）客，山頂嘅朋友坐落嚟喇。（陳生話嘅） what a miracle night。」

MIRROR成員陳卓賢（Ian）於啟德體藝館舉行《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會。(公關提供)

客人買完飛冇交畀觀眾

陳卓賢相信亦發現了大量吉位的情況，在講話時透露：「因為竟然我哋有個客，買咗我哋啲飛，然後漏咗今日，竟然冇交到畀觀眾。係咪『吓』呢？我哋奇蹟日，咩都有發生嘅，我哋畀啲掌聲嗰個客人，我尋日仲特登問公司拎幾張飛，佢哋都話冇，早知畀我啦，唔緊要，我哋都要繼續唱嘅，係咪先？」之後陳卓賢就叫大家慢慢由山頂向下坐，在場的粉絲亦馬上緩緩向前走，而陳卓賢則繼續在台上chit chat，表示「奇蹟日」奇蹟會陸續有來：「尋日我覺得係so far反應最好嘅一晚，但係今晚好似都好好。我哋多謝啟德體育園保安，唔好意思，唔好意思！等大家慢慢走近咗先，咁就奇蹟日啦，今日會有好多奇蹟發生，依家啱啱就第一件事，今日會陸續有嚟，大家會feel到呢個miracle係咩嘅一回事，我哋再次畀啲掌聲我哋嘅啟德體育園，好！大家都差唔多就坐好啦，請坐低！」

陳卓賢話有客唔記得將門票夜畀觀眾。(thread圖片)

陳卓賢叫大家坐落啲。(thread圖片)

在場的觀眾紛紛向前行。(thread圖片)