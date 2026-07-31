蜘蛛俠｜陳凱琳帶3子睇戲遭公審　目擊者還原真相：疑遭人淋Cream

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎婚後育有三子，經常在社交平台分享一家五口的溫馨生活。昨日（30日）有網民在社交平台 Threads 上發文，指在金鐘太古廣場戲院觀看下午1時40分場次的電影《蜘蛛俠》時，巧遇陳凱琳帶同三名兒子到場觀影，並發文公審陳凱琳放任孩子在戲院內大聲喧嘩。

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，兩人「四年抱三」先後誕下三個可愛兒子，組成幸福的一家五口家庭。（IG/@ghlchan）

網民發文公審：喧嘩嘈足成場

該名網民在帖文中表示，三位小朋友在觀影期間「不斷講嘢、大笑大叫，嘈足成場」，更坦言「坐正喺佢哋後面都覺得煩」。帖文指，過程中已不斷「殊」對方並要求靜少少，但情況未見改善。

發文者更指責身為母親的陳凱琳完全沒有理會及管教子女，直言「完場戲院開燈先知原來個阿媽係陳凱琳」，並批評她「身為藝人連基本嘅戲院禮儀都唔識，完全唔尊重電影」。

陳凱琳遭公審，但有目擊者澄清。（Threads截圖）

另有目擊者力撐：完全冇講得咁誇張

不過，帖文隨即引來另一位同場目擊者的反駁。該名目擊者留言表示，自己當時同樣坐在陳凱琳後排，認為陳凱琳的孩子「完全冇你講得咁誇張喎，反而仲覺得佢哋幾乖」。

爆出離奇意外 疑遭人倒Cream落小朋友頭度

除了澄清小朋友並未大聲喧嘩外，該目擊者更爆出完場時發生了一段驚險插曲。目擊者指完場時看見陳凱琳「無啦啦跑得勁快，衝咗出去搵前排個女人」，隨後聽到現場有人議論，疑有觀眾將Cream倒落陳凱琳兒子的頭部。目擊者補充，當時現場有熱心媽媽即時遞上紙巾協助抹乾淨，陳凱琳情緒亦相當激動，臨尾更叫戲院職員幫手搵返該名涉事女人出來處理。