張柏芝零架子為粉絲親筆簽名　零修圖狀態極震撼︰從來冇唔靚過

近日，歌手李昊在香港紅磡體育館舉行個人演唱會尾場，張柏芝作為驚喜壓軸嘉賓空降現場，瞬間點燃全場氣氛。而在演唱會圓滿落幕後，張柏芝的「下班現場」熱度依然不減，吸引了大批粉絲在場外守候。面對熱情的粉絲，張柏芝現場更是大派粉絲福利，親自為粉絲們一一簽名。

張柏芝下班現場大派粉絲福利。（Threads@tutus_mer）

張柏芝零修圖狀態極驚艷

從現場曝光的影片可以看到，張柏芝身穿一件簡約的白色品牌背心，外搭米褐色網格長款針織衫，肩背帆布拼接手袋，頭上將太陽眼鏡隨意盤在波浪長髮上，整體造型慵懶又星味十足。即便在零修圖的粉絲鏡頭下，張柏芝的狀態依然十分亮眼。她皮膚白皙透亮、緊緻光滑，完全看不出歲月的痕跡。

張柏芝零修圖狀態極驚艷。（Threads@tutus_mer）

張柏芝為粉絲一對一親筆簽名

張柏芝離開場館時，現場已被圍得水洩不通，她並未在保鑣護送下匆匆離去，而是主動走近鐵馬圍欄，親切地與大家近距離接觸。張柏芝接過粉絲遞來的應援物與簽名筆，在現場耐心地一一為粉絲簽名。她全程面帶招牌燦爛笑容，眼神真誠，對於粉絲的要求幾乎來者不拒，毫無明星架子，將「親民」與「寵粉」發揮得淋漓盡致。離開時更是雙手合十向粉絲真誠鞠躬致謝。

張柏芝為粉絲一對一親筆簽名。（Threads@tutus_mer）

網民大讚張柏芝神顏「冇唔靚過」

影片曝光後，迅速在社交平台上引發大量關注與熱烈討論。網民們紛紛在評論區留言，對張柏芝的狀態與親切性格讚不絕口，「柏芝真係好靚，冇唔靚過！」、「老咗都仲靚過好多少女」、「皮膚超好，皮光肉滑」、「好漂亮，好平易近人！」、「圓潤咗少少反而更勁靚、更有星味」。

網民大讚張柏芝神顏「冇唔靚過」。（Threads@tutus_mer）