梁家輝十指緊扣愛妻上山祈福　當年以八千身家迎娶40年來零緋聞

現年68歲的金像影帝梁家輝，與結髮妻子江嘉年結婚至今近40載，向來是華語演藝圈著名的模範夫妻。近日，有內地遊客在遼寧的大孤山巧遇二人正在當地遊覽祈福，並將這份溫馨場面拍下分享至網絡，引來大批網民熱議與羨慕！

梁家輝5度奪得金像獎影帝。（資料圖片）

梁家輝江嘉年大孤山遊覽祈福

當日，梁家輝與江嘉年一身極度樸素簡潔的休閒服飾亮相，臉上始終掛著親切隨和的笑容。無論是漫步在古樸的石板路上，抑或是上下階梯，梁家輝始終緊緊牽着太太的手，全程十指緊扣、步履一致，展現出無比的恩愛。

梁家輝與江嘉年日前在大孤山祈福被捕獲。（小紅書圖片）

梁家輝與江嘉年兩人身穿極其樸素隨和，臉上掛着十分親切的笑容。（小紅書圖片）

梁家輝始終緊緊牽着太太江嘉年的手，全程十指緊扣。（小紅書圖片）

在遊覽期間，梁家輝先是摸了摸大門前的石獅子，隨後二人一同親密地輕撫千年古樹，又圍繞著巨型寶鼎轉圈及敲鐘，順利完成一連串傳統祈福儀式。整個祈福過程莊重而溫馨，夫妻二人每一個細微的眼神交流與動作，都流露出無需言語的默契。

梁家輝與江嘉年二人一同親密地輕撫千年古樹。（小紅書圖片）

祈福儀式。（小紅書圖片）

祈福儀式。（小紅書圖片）

梁家輝當年獲江嘉年雪中送炭

入行超過40年的梁家輝，在華語影壇的地位舉足輕重，他當年憑藉經典電影《垂簾聽政》勇奪香港電影金像獎最佳男主角，成為史上最年輕的金像影帝。然而，梁家輝的演藝之路並非一帆風順。當年他在奪得金像影帝後，竟因合約問題慘遭業界嚴厲封殺。為了維持生計，這位貴為影帝的漢子不得不放下面子，前往夜市擺地攤靠販賣手鐲維生。

1983年，梁家輝憑《垂簾聽政》一舉拿下金像獎影帝，卻因合約糾紛慘遭「封殺」，無戲可拍，過著拮据生活。江嘉年當時在香港電台工作，主動打電話邀請梁家輝錄製廣播劇。（電影《垂簾聽政》劇照）

就在人生最黑暗、最茫然的低谷時期，當時任職電台製作人的江嘉年主動向他伸出援手，勇敢地邀請他參與錄製廣播劇，成功為梁家輝陷入停滯的事業破冰，點亮了一線曙光。梁家輝曾深情坦言：「她的善解人意，讓我在最灰暗的時光裏，看見了光。」

當時梁家輝身上僅有八千塊，只有一枚戒指、一頓晚餐和一間蜜月套房，沒有父母資助，他們選擇簡單完成終身大事，但江嘉年沒有嫌棄。【梁家輝與江嘉年結婚照】（chloe_leungoe@IG）

僅僅交往半年，兩人便決定結婚。當時梁家輝身上僅有八千塊，只有一枚戒指、一頓晚餐和一間蜜月套房，沒有父母資助，他們選擇簡單完成終身大事，但江嘉年沒有嫌棄。【梁家輝與江嘉年結婚照】（chloe_leungoe@IG）

梁家輝昔日身家僅得8千港元

這份雪中送炭的恩情，悄然點燃了兩人之間的愛火。兩人相戀短短半年，便堅定地認定彼此為一生伴侶。當時梁家輝全副身家僅有區區8,000港元，但江嘉年依然義無反顧地選擇下嫁給這位前途未卜的男人。梁家輝每當回想此事，總會感性地表示：「她嫁給我的時候，我還很窮，能把一生交給沒有前景的男人，是非常勇敢的行為。」

自1987年結婚以來，兩人零緋聞、相濡以沫，即便江嘉年曾被外界嘲諷身材走樣，但梁家輝卻從未動搖、依舊公開寵愛，不論走到哪都牽著妻子的手。

隨後，梁家輝憑藉過人實力重新站穩陣腳，事業再度衝上高峰。然而隨著歲月流逝，江嘉年的身材與外貌轉變，曾一度招來外界部分冷言冷語。

梁家輝與太太江嘉年結婚39年恩愛如初，兩人育有一對孖女梁穎晨（Chloe）和梁靜儀（Nikkie）。（IG圖片）

對此，身為丈夫的梁家輝從未退縮，多年來始終是演藝圈中的「緋聞絕緣體」。他多次在公開場合高調捍衛愛妻，力捧妻子是自己生命中絕無僅有、無可取代的「鑽石」，更稱頌她是自己心中最美麗的女人。兩人40年來風雨同路、患難與共的愛情故事，再次贏得無數網民的敬佩與祝福。