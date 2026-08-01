衛詩雅丈夫交代受傷過程　左上唇遭玻璃割傷︰血管撕裂出血量較多

衛詩雅（Michelle）於前晚（30日），拍攝劇集《狩謊》期間發生意外，導致口部及嘴唇受傷，要第一時間她送院治理，最後Michelle需即時接受縫針手術，傷口總共縫合了50多針。消息傳出後，Michelle收到不少朋友的關心與慰問。今日（1/8）衛詩雅的丈夫周祉安在社交平台發文，代太太交代受傷過程，以及需縫50多針的原因。

衛詩雅的丈夫周祉安在社交平台發文，代太太交代受傷過程。（IG：@michellewsn）

衛詩雅的丈夫周祉安，在社交平台發文，並上載一張疑似處理傷口用的工具。（周祉安＠IG圖片）

衛詩雅拍劇受傷急送院縫逾50針 連夜報平安︰我一定好快可以康復

首先，周祉安對於各界好友的關心，他跟太太都表示溫暖，有鑑於自己比較了解太太目前的狀況，故刻意發文，向外界說明情況，好讓大家放心。他表示︰「意外發生於 7 月 30 日下午。Michelle 在拍攝電視劇途中意外不幸被玻璃碎片割傷左上唇，傷口涉及皮膚及唇紅部位，及致有一條血管斷裂與肌肉撕裂，當時出血量較多。屬於全層撕裂創傷。」

衛詩雅（Michelle）於昨晚（30日）拍攝期間發生意外，導致口部及嘴唇受傷，已第一時間送院治理。（英皇娛樂提供）

Michelle的丈夫周祉安先生於事發後迅速趕抵醫院，即時為太太聯絡最專業的專科醫生為她進行診治。（英皇娛樂提供）

由於傷口較深，而且有玻璃異物殘留，送院後醫生需要安排她進入手術室，並在監察麻醉下進行處理。「手術期間，醫生已順利取出多塊玻璃碎片。由於傷口涉及內外層組織，需要仔細縫合，因此縫針數量較多。」

至於 Michelle目前的情況穩定，只是傷口仍有輕微腫脹。「由於鄰近口腔，目前正接受抗生素治療，以預防發炎感染。現階段她最需要的是充分休息，我們也會持續密切觀察她的復原進度。」最後周祉安再次感謝各醫護人員悉心照料，劇組人員的幫忙和大家的體貼、關心與祝福。「Michelle 會好好休養，也請大家放心。」