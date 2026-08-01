衛詩雅拍劇受傷急送院縫逾50針　連夜報平安︰我一定好快可以康復

衛詩雅（Michelle）於昨晚（30日），在拍攝劇集期間發生意外，導致口部及嘴唇受傷，已第一時間送到醫院治理，經診斷後要即時縫50針，情況令人憂心。不過昨晚，衛詩雅已在社交平台親自報平安，向來態度積極的她，表示︰「我一定好快可以康復的！」

衛詩雅（Michelle）於昨晚（30日）拍攝期間發生意外，導致口部及嘴唇受傷，已第一時間送院治理。

衛詩雅昨晚為劇集《狩謊》開工時發生意外，Michelle的丈夫周祉安先生於事發後迅速趕抵醫院，即時為太太聯絡最專業的專科醫生為她進行診治。經醫生詳細檢查後，Michelle需即時接受縫針手術，傷口總共縫合了五十多針。手術過程順利，Michelle現已返回家中休養，並全面停工，經理人公司英皇娛樂對於受影響的客戶及劇組深感歉意。

Michelle的丈夫周祉安先生於事發後迅速趕抵醫院，即時為太太聯絡最專業的專科醫生為她進行診治。

衛詩雅事後在當晚，發出限時動態向大家報平安，相中為一碗湯，證術後的衛詩雅可進行飲食，情況未算太壞，而她亦表示︰「多謝大家的慰問！感謝整形外科醫生，麻醉科醫生和一眾醫護人員的幫忙，手術過程非常順利，我一定好快可以康復的！再次希望對所有劇組及愛影響拍攝進度的客戶致歉，我會盡快調理傷口和第體盡快投入工作，感謝你們的體諒。」

今次衛詩雅是參與劇集《狩謊》的拍攝，該劇由曾志偉監製、金像獎導演陸劍青（《寒戰》I及II聯合導演）執導，參與演出的有內地演員成毅及香港影后袁詠儀等。

衛詩雅在入院後，發出限時動態向大家報平安。（衛詩雅＠IG圖片）