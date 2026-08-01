江美儀斥某港姐食嘢核突冇家教唔識揸筷子　王敏慈手寫信曝光真相

TVB視后江美儀近日作客葉念琛的YouTube節目《琛導Casting》，她在節目中直言新一代演員「被寵壞」，更自爆曾直斥某港姐「冇家教」，教訓對方「可唔可以學吓揸筷子」，引來外界紛紛猜測江美儀提及的這位港姐的身份！

江美儀近日作客葉念琛的YouTube節目《琛導Casting》。（公關提供）

江美儀批新一代藝人被寵壞 曾當面斥某港姐唔識揸筷子

江美儀在節目中被問及對新一代演員的看法，她直言：「我覺得現在新一代的藝人或者演員 ，全部也是被人寵的環境下長大。」她舉例指很多新人連筷子也不會拿，「如果你演一個角色 ，是一個很有教養、家裡很有家教的，他沒理由不懂得拿筷子的」，又指自己曾當面提醒一位港姐：「佢同我哋拍嘢，佢食嘢核突到呢。（原來一啲家教都冇？）冇呀，我就話喂，你香港小姐嚟，可唔可以學吓揸筷子？」幸好對方受教，僅用了三天就學會了。她認為生活經驗對演戲非常重要：「這些就是你的人生經驗，你以為是一件微不足道的事，但其實可能在你的事業上，反而能幫到你。」

江美儀批新人被寵壞：唔識揸筷子點做戲？

江美儀直指對方食嘢核突。

江美儀叫對方學揸筷子，最後僅用了3日就學識。

網民瘋狂猜測港姐身份 王敏慈昔日手寫信曝光真相

江美儀的一番言論隨即掀起網民熱議，紛紛猜測她所講的港姐是誰，其實她曾在拍攝節目《大灣美味好玩攻略》時，與港姐出身的郭柏妍、黃嘉雯及王敏慈等合作主持，當中亦有不少共同進食的畫面。當中王敏慈就曾親筆手寫信，感激江美儀的教導：「美儀姐～感謝這幾天來你對我的照顧和關心！剛剛開始還會擔心自己要和大明星一起拍東西，但是相處下來，發現你真的是一個對人很好，敬業又美麗的大姐姐！你這幾天真的像照顧小朋友那樣對我！我真的沒想到自己二十多年都不會拿的筷子居然學會了！在你的身上我真的學到了很多東西❤️我會斷續努力，希望有一天也成為像你一樣閃閃發光的人❤️ 敏慈❤️」

江美儀曾與王敏慈一起拍節目。（影片截圖）

節目中有不少揸筷子進食的畫面。（影片截圖）

王敏慈曾親筆手寫信，感激江美儀的教導。

王敏慈在節目中感激江美儀同麥長青的照顧及教導。（影片截圖）

除了手寫信之外，王敏慈亦在留言區再發文多謝江美儀：「微博才看到🥹愛美儀姐❤️❤️能和美儀姐合作真的很榮幸🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️學到了非常多🥹我會記得你的話，繼續努力💪🏻這一路以來也在無微不至的照顧我像照顧女兒一樣💓也一直非常耐心的教導我😭😭真的好幸運第一次綜藝就可以和你一起合作～香港見咯🫣🤭🥰」網民紛紛留言大讚王敏慈態度謙遜有禮，江美儀提攜後輩不遺餘力！

王敏慈在留言區再發文多謝江美儀。（微博截圖）

王敏慈感激江美儀無微不至的照顧。（小紅書圖片）