施南生追思會｜500親友送別　徐克感性悼念：她從來沒有離開我們

施南生女士的「南生安歌ENCORE NANSUN」追思會於今日（8月2日）上午在香港舉行，約500名親友及合作夥伴從世界各地趕來，與她告別。追思會以花卉裝飾簡單素雅，在友人發言中，眾人共同回顧施南生精彩的一生，以及她在影壇留下的貢獻。



施南生女士的「南生安歌ENCORE NANSUN」追思會於今日（8月2日）上午在香港舉行。（公關提供）

涵蓋七十五載珍貴照片附四首獻歌

追思會現場公布一款網路版「施南生紀念相簿」，內容涵蓋她七十五載人生中的珍貴照片與親友留言，其中還有四首獻歌。依次是——伍佰創作演唱的《Nansun Nansun》、盧冠廷作曲、演唱，唐書琛填詞的《紅塵夢去》、羅大佑編曲演奏《黎明不要來》與《滄海一聲笑》鋼琴曲、徐克親自原創《從未離開過》純音樂版及歌詞。

涵蓋七十五載珍貴照片附四首獻歌。（公關提供）

「南生安歌ENCORE NANSUN」環節由俞琤主持，有十一位友人上台發言，在播放《從未離開過》歌曲後，追思會圓滿結束。以下是十一位友人的發言節選：

老友記俞琤

到這一刻我都不可以接受南生已經離開了我們。我做不到在電話通訊錄上面刪除她的號碼。每一次往山頂的途中我還會不經意地以為自己還可以彎一彎去她家和她傾心事。其實南生她是我家姐。

俞琤。（公關提供）

導演徐克

我願意相信。施南生，從來沒有離開我們。她留下的不只是記憶，還有對她的感恩。記得的不只是她的成就和貢獻。更重要的，是她的精神。她相信文化、友情、無私的善良、不亢不卑地對待世界不同文化的朋友，讓華人與不同文化的朋友能夠共處，平起平坐。

導演徐克。（公關提供）

施南生大哥施蘇拯

南生從小就懂得與人相處，討人喜歡；反應快又有急才，成就後期從事電影發行的成功。She is the life of the party. There is never dull moment when she is around. (她是人群的焦點。有她在，從不無聊。)

施南生大哥施蘇拯。（公關提供）

髮小、維港投資聯合創辦人張培薇

妳一直令人動容，令人著迷。妳是我認識中最有生命力的人。妳離開了我們，但妳精神長存，妳永遠優秀、時尚、迷人、爽朗。多謝妳給予我妳74年閃亮的人生。我非常愛妳，永遠想念妳。

維港投資聯合創辦人張培薇。（公關提供）

好友Kim Robinson

「施南生我們再也找不到像她一樣的人。」

好友 Kim Robinson。（公關提供）

哥倫比亞影業亞洲電影製作公司創辦人暨前任董事總經理Barbara Robinson

曾被這樣的一個人接納和擁抱，讓我的世界與生命變得更加遼闊，其中的意義，我永遠無法完整表達。

哥倫比亞影業亞洲電影製作公司創辦人暨前任董事總經理 Barbara Robinson。（公關提供）

新藝城拍檔曾志偉

很多人提起施南生，但從未聽過她的一句壞話。她不單影響了我，還將新藝城、整個演藝界推上高峰。她將我們徹夜構想的點子做到百分之二百，將美術、攝影帶入香港電影。最記得拍《小生怕怕》時，她找來Vouge Magazine的美術指導幫忙。她又為電影做翻譯，為《最佳拍檔》取英文片名Aces Go Places, 很好聽。她不只是我們的管家，更是個外交家，外埠業界買家都把她當成家人。Nansun的人生多姿多彩，今時今日找不到一個能與她同儕的人，雖然她已離開，但她的精神永遠在我心中。

新藝城拍檔曾志偉。（公關提供）

韓國釜山國際影展（BIFF）的創辦人與前主席金東虎

得知施南生突然離世，我深感震驚。願她安息。首先，我謹向徐克導演及她摯愛的家人致以最深切的慰問與哀悼。施南生為促進中韓電影產業的交流與發展作出了重要貢獻。即使她已離開，她仍將永遠被我們銘記。

韓國釜山國際影展（BIFF）的創辦人與前主席 金東虎。（公關提供）

法國康城影展電影部總監兼影展副總代表Christian Jeune

在她所有專業與為人上的優點之中，我一直最欣賞她一項非常難得的特質：她是一位非常好的聆聽者。這讓她對我們所有人而言都十分特別，也讓她遇見的每一個人感受到她的與眾不同。無論是的士司機、侍應、業界人士、旅途中偶然同行的人，還是朋友，她總會對你的故事感興趣，人們也很容易向她敞開心扉。她不但會聽你說，也會把你說過的話記在心裡，由此建立起彼此的連繫。憑着這份珍貴的天賦，她與人連結，也將人與人連結起來。

法國康城影展電影部總監兼影展副總代表Christian Jeune。（公關提供）

安樂影片有限公司執行董事江志強

我心目中施南生是全世界最成功的人。人活到75歲，一生中人見人愛，從未遇過一個人不對她讚不絕口，零負評。當今世界無人能做到，但她做到了。2001年2月出發出席奧斯卡頒獎典禮前，Nansun特別約我去試身，又請來Kim幫我剪頭髮。有時候，施南生真的像媽媽一樣，她關心我的程度——有時候比我媽媽更甚。接受訪問時經常被問到，我從事電影業以來誰對我影響最深，我的答案永遠都是這兩個人：徐克教曉我拍電影，Nansun教曉我做人。能夠認識Nansun是我的福份，我相信大家一樣會永遠懷念她。

安樂影片有限公司執行董事江志強。（公關提供）

好姐妹張艾嘉

施南生的家有一張豐子愷的畫，上面寫著：「賣花人去路還香。」Nansun走了，但是她最珍貴的友誼永遠都會在的。

導演張艾嘉 。（公關提供）

摯友林青霞

我身上這條蕾絲圍巾是多年前施南生送給我的，一直不捨得用，沒想到第一次戴是在她的追思會上。如今南生已經仙逝，她的優雅大度、她的一身風骨、她那愛的能量，都已經住進了我的心裏，往後的日子我會以我自己的生命將之延續下去。