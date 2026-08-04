金牌綠葉女兒愈大愈靚入行拍戲　唔靠老竇關係親自試鏡爭機會

前TVB金牌綠葉李國麟有一名女兒李沅沅（李沅薐），她非常活躍於內地市場，早前更有網民大讚她是葉子媚、楊采妮與李若彤的合體，亦有人指她像蔡卓妍，如此天花版的女神，進軍演藝圈絕對是合情合理。

李沅沅拍戲獲讚後，爸爸李國麟豪買金作禮物。（小紅書＠李沅沅）

李沅沅愈大愈靚。（片段截圖）

親自試鏡爭取機會

查看李沅沅的內地社交平台，早前已陸續前往不同電視台及劇組參加公開試鏡，即使有個在內地頗有名氣的爸爸，但她依舊拒絕行捷徑，選擇以自己的實力慢慢去劇組面試爭取機會，此等心態絕對值得表揚。

李沅沅出發去試鏡。（片段截圖）

排隊試鏡。（片段截圖）

被指普通話不夠標準。（片段截圖）

李沅沅為了進入演藝圈，不單止靠自己天仙靚樣，更曾遠赴英國倫敦修讀戲劇系，畢業後並未急於出道，而是選擇前往北京電影學院繼續深造，絕對是正宗的演技學術派。

李國麟女兒絕對是正宗的演技學術派。（微博圖片）

兩父女患有ADHD

李沅沅曾坦言兩父女都患有ADHD，爸爸的症狀甚至比她更嚴重：「我和我爸其實都有ADHD，然而他小的時候自己和家人並不知道，我奶覺得他話癆，整天說些奇怪東西，天天嗑傷這嗑傷那，還以為有髒東西上他身了，燒了幾次香爐灰水迫他喝。那個年代的人不知道什麼是ADHD，只覺得我爸爸是個壞小孩，他不受大人們的喜歡，常常被打被罵，被其他小孩排擠和欺負。後來我出生，上小學了，老師發現我上課的時候經常發白日夢懷疑我有ADHD，讓我爸媽領我去看醫生，好傢伙，醫生一問，九成的症狀他自己都對上了，還比我更嚴重。」