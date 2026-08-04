視后淚崩自責為事業忽略亡母　留遺憾成離巢導火線：想修正自己

視后唐詩詠日前接受HOY節目《關於快樂的死亡2》訪問，與主持敖嘉年深度探討人生與做戲的睇法，詩詠談到2009年母親突然離世的沉重打擊，不禁淚灑當場，連敖嘉年亦被深深感動落淚。唐詩詠自責：「我嗰陣時就係因為拍戲，我喺我嘅事業奮鬥入面，完全冇理會過我嘅屋企人，我所有時間，全部都俾晒工作，所以我冇好關心過佢，我好坦誠知道自己，原來我俾得太少時間佢。」她更揭開自己最終決定離巢無綫，亦是想修補遺憾，多留時間給家人和自己。

視后唐詩詠日前接受HOY節目《關於快樂的死亡2》主持敖嘉年與鄭家成訪問。（HOY）

拍戲每日只懂跟規矩 無法好好了解人生

詩詠先從情緒話題切入，直認以前演戲對她而言如像考試，但自己未必可以好好參透：「因為我每一日返工，都好似要做到劇本嘅要求，導演嘅要求，入到去我要做好一個演員嘅本分，所有跟好多規矩，對於我嚟講，你記得我哋拍戲嗰時，太多嘢要處理！所以我完全冇辦法去了解我嘅人生，我淨係可以了解到呢啲嘅規矩，然後唔好再出錯，但係呢個規矩係每一日都有一啲新嘅規矩。」她指自己人生的前半段就是這樣去過。

詩詠指拍戲時太多事要處理，每日跟著導演要求去走，無時間好好了解自己。（IG@ natalietong53）

母親心臟起搏器過期突嘔血 聞噩耗猶如做戲癱軟坐地

之後敖嘉年問起詩詠，2009年其母親離世的情況，她直言打擊好大、好大，當年母親心臟設有起搏器，理論上要定期更換，但母親卻忘記，加上考慮到家中經濟狀況，原本打算再等等、之後再換，詩詠也不諱言：「我嗰時候，我真係覺得係相信仲有啲時間。」隨後母親更去了一趟旅行，沒想到回家後，母親突然在床邊嘔血，唐詩詠驚慌之下即時叫救護車送院。隔天早上，唐詩詠心裡突然湧起一種前所未有的不安情緒，於是她急忙趕往醫院，卻發生戲劇性的情況：「我想入去嘅時候，醫生佢就出嚟，佢話『你媽咪走咗』。嗰吓我就……又係劇本，我係即刻成個人坐咗落地下，咁我就完全完全……」之後詩詠開始語塞落淚，停一停再哽咽：「我諗反應唔到，除咗喊之外，我可以做啲咩呢？冇，跟住個醫生見到我喊，佢就即刻行開咗，我諗佢想俾啲空間我，所以嗰個打擊，我而家諗返，其實我明白生死，但係我諗有時候係遺憾，就係有一種嘅遺憾，你會發現有啲嘢，你冇做到。」

唐詩詠母親在2009年離世，她直言打擊好大、好大。（網上圖片）

自責拚事業忽視家庭 揭離巢TVB為修正人生

另一主持鄭家成問她會否有良心責備，她說：「太多！當然每一個人都會講話唔關事，當然我會知道，學咗佛之後喺呢方面我會好明白好多嘢，但係你話唔能夠完全唔自責呢？我又覺得好難。」詩詠在事情發生後，有了很大反思，她覺得要對自己坦誠：「我好明白，我嗰陣時就係因為拍戲，我喺我嘅事業奮鬥入面，完全冇理會過我嘅屋企人，我所有時間，我全部都俾晒工作，所以我冇擺過……我冇去好關心過佢，所有嘢都係佢關心我，好多時候媽咪會驚我冇嘢食。所以我好坦誠知道自己，原來我畀得太少時間佢，我好坦誠知道，原來我以為嗰件事係一件小事，始終媽咪喺我嘅心裡面，係一個好特別嘅一個位置，無論我而家學佛學到幾了解人生、幾了解生死都好，始終我呢個遺憾我知道我要去處理呢一樣嘢。」

詩詠在事情發生後，有了很大反思，她坦言只顧事業奮鬥而沒理會家人。（HOY）

詩詠淚崩自責：「我所有時間，我全部都俾晒工作，我冇去好關心過佢。」（HOY）

詩詠自學習佛學後，其實已看得比以前通透，明白人生的因果、業力影響很大，但她也表示：「當我睇返我媽咪嘅時候，我會清楚知道好多嘢，但係我會唔會為咗我一啲嘅遺憾，我冇做過嘅嘢，而家遺憾呢？我會有嘅。」她不想自己鑽進去這個遺憾，反而是希望有機會去修正錯誤、拆解人生的劇本：「我覺得能夠有修正嘅一個能力係好重要嘅，所以我點解會離開公司，點解我會俾返好多時間自己、屋企人，就係我會想修正返一啲自己嘅對自己嘅態度，同以往有少少唔同。」所以，詩詠除了學佛外，也開始長跑、禪修等等。

詩詠坦言有遺憾，而後來她離巢也是為了修正錯誤：「我點解會離開公司，點解我會俾返好多時間自己、屋企人，就係我會想修正返一啲自己嘅對自己嘅態度，同以往有少少唔同。」（HOY）

敖嘉年聽到詩詠的分享都感動落淚。（HOY）

放下執念夢見亡母煮早餐 不求下再續母女緣：希望離苦得樂

被問到現時遇到困難會否很希望母親在身邊支持自己，詩詠坦言頭七時曾極度期待母親「回魂」或入夢：「咪要等佢返嚟嘅，我真係喺屋企，點解冇聲嘅？好期待。」但一直未有如願，她也不斷想：「點解發夢冇見過佢，好多嘢都冇？」唯一一次只是跟朋友聊天時，詩詠隱約見到母親的樣子浮現；直至學佛並真正放下執念後，母親才開始頻繁地出現在她的夢中，像以往一樣日常地為她煮早餐。至於來世會否希望與母親再續母女緣？唐詩詠卻平靜表示：「冇，我希望我離苦得樂，我都希望佢都係。」